1,9 million d'euros pour étendre le complexe sportif des Bons Villers

Le complexe sportif de Frasnes-lez-Gosselies est en profonde transformation : en plus de la piscine (partenariat public-privé) qui se construit à côté et qui devrait voir le jour en janvier 2023 après des retards dûs à la pénurie de matériaux, il y aura des travaux d'extension.

Le gouvernement wallon vient d'allouer 1,9 million d'euros au projet présenté par la RCA (régie communale autonome) de la commune des Bons Villers. Deux terrains omnisports et deux terrains couverts pour du paddle verront le jour grâce à cette manne, qui représente 73% des investissements à effectuer sur place. La cafétéria sera rénovée par la même occasion, ainsi que les douches et les sanitaires. Et c'est l'ensemble du bâtiment qui sera remis au goût du jour, notamment pour réduire les dépenses énergétiques. En parallèle, la commune prévoit aussi des aménagements pour de la pétanque et une plaine de jeux.

"Le nouveau Complexe sportif sera le site d'accueil scolairedu sport scolaire et extra-scolaire aux Bons Villers", se réjouit le bourgmestre Mathieu Perin sur Facebook.