Après 5 ans d'attente, le Ravel entre Châtelet et Gerpinnes est enfin prêt!

Une toute nouvelle passerelle fait désormais le lien entre les deux communes. La liaison 138 du Ravel entre Acoz et Bouffioulx a été inaugurée en grande pompe ce vendredi par le ministre Philippe Henry et les bourgmestres de Daniel Vanderlick (Châtelet) et Philippe Busine (Gerpinnes).

Ce vendredi 8 juillet, c'est en grande pompe et à vélo qu'a été inaugurée la jonction du Ravel reliant Châtelet à Gerpinnes. Côté Gerpinnes, le Ravel avait déjà été inauguré il y a près de 5 ans : il a fallu se montrer un peu plus patient à Châtelet pour que le Réseau Autonome des Voies Lentes propose un chemin entièrement sécurisé et balisé aux usagers.

Pour l'occasion, le ministre Henry avait enfourché son vélo pour inaugurer en compagnie des bourgmestres de Châtelet et de Gerpinnes la passerelle surplombant la Sambre. Dans son discours, il a été question de poursuivre les efforts et les aménagements favorisant à la fois une reconversion des voies de chemins de fer désaffectées et des chemins de halages.

Pour Daniel Vanderlick, bourgmestre de Châtelet, l'aménagement d'une voie lente sur son territoire est une aubaine pour les familles, les promeneurs et les travailleurs. C'est une alternative de taille permettant délaisser les voies rapides et parfois encombrées. Le projet de départ du SPW a débuté en 2017. Le Conseil communal de février 2017 avait alors confié la mission à IGRETEC pour l'étude du Ravel entre Acoz et Bouffioulx. Entre-temps, le SPW prenait en charge la liaison Acoz-Châtelet jusqu'au pont traversant la Sambre. "Ce jour d'inauguration marque la fin de plusieurs mois de travaux que nous avons commencés en octobre 2021. Les travaux relatifs à la sécurité de la passerelle et de la rampe d'accès au chemin de halage ont été l'objectif premier", explique le bourgmestre.

©NGOM

Le montant d'investissement pour la Ville avoisine les 350.000 euros en ce compris les 100.000 euros de subsides. En territoire wallon, il s'agit d'un itinéraire de 8,5 km de mobilité douce complètement sécurisé entre les villes de Châtelet et Gerpinnes. "Cette nouvelle passerelle, qui doit encore être mise en couleur, est un carrefour très important alimentant 4 parcours Ravel : le Ravel ligne 138 vers Gerpinnes, le Ravel Sambre vers Charleroi-Thuin, le Ravel Sambre vers Namur et le Ravel Ligne 119 La Houillère vers Gosselies-Courcelles."

Relié au Ravel de Sambre, composante de l'itinéraire cyclable EuroVelo 3, le Ravel de la Ligne 138 constitue donc également un atout touristique pour les communes de Châtelet et de Gerpinnes en plus d'être une infrastructure particulièrement adaptée aux déplacements utilitaires alternatifs à la voiture.

Cette nouvelle portion gérée par le Service Public de Wallonie s'ajoute donc aux 1.470 km de voies aménagées pour moitié sur des anciennes lignes de chemin de fer désaffectées et pour l'autre moitié sur des chemins de halage.