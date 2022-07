Charleroi rehausse son niveau de cybersécurité: "tous les jours nous déjouons des attaques!"

C'est la hantise des entreprises privées et publiques, en particulier quand elles gèrent des données à caractère confidentiel : subir une cyberattaque. Les villes et communes n'y échappent pas : Liège l'a vécu en 2021, avant le CHU et l'Université victimes qui ont dû y résister pendant 26 heures. Le groupe hospitalier Vivalia, le barreau de Charleroi constituent d'autres victimes.

Risques de pertes de data ou de diffusion massive de renseignements, comment la Ville de Charleroi s'est-elle préparée à ces menaces ? Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos demande des comptes au bourgmestre. Voici un an, l'échevin du Numérique Éric Goffart avait déjà apporté des réponses à cette problématique récurrente, confirmant une stratégie de rehaussement des niveaux de sécurité. Accès aux bâtiments, accès aux ressources et aux installations wifi desservant ces accès, sécurisation des serveurs, des contenus, des logiciels, des moyens mobiles et des mails : Charleroi avait renouvelé en 2020 ses divers boucliers et outils de cryptage. Et comme c'est un domaine où tout est en constante évolution, la Ville se montre particulièrement attentive à la protection de son matériel, de ses installations et de ses données.

"Tous les jours, nous détectons et déjouons des tentatives d'intrusion ou d'attaque sur notre infrastructure informatique, rapporte le bourgmestre. À ce jour, aucun préjudice, vol de données ou interruption significative de service n'a jamais été constaté. Pour nous mettre à l'abri, un audit a été toutefois commandé l'an dernier afin de parfaire notre infrastructure de protection en tenant compte des dernières pratiques en matière de piratage et hacking".

Selon Paul Magnette, les recommandations sont mises en place progressivement, le plus rapidement qu’on le peut. Même si le risque zéro n’existe pas, la première ville de Wallonie a jusqu’ici stoppé toutes les tentatives de cyberattaque.