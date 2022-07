Mais en récidive et avec six pages de casier judiciaire, Omar risque 3 ans de prison au tribunal correctionnel de Charleroi: la famille espère un sursis probatoire.

Pour payer sa drogue, Omar extorque son papa: "on veut l'aider à sortir de la dépendance" dit sa famille

Pour pouvoir financer sa grosse consommation de cocaïne (4-5 grammes par jour), Omar a trouvé une solution toute facile. Mais pas la meilleure des solutions, puisque cela l'entraîne à comparaître ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Fin d'année 2021, Omar a extorqué à plusieurs reprises son père. Et quand le fiston n'obtient pas ce qu'il veut, il détruit une garde-robe ou menace son paternel avec une batte de baseball.

Avant ça, en novembre dernier, Omar a également agressé un taximan en lui arrachant son téléphone. « Le chauffeur voulait avoir des garanties que le prévenu allait bien payer sa course puisqu'il a l'habitude de ne rien régler. Il s'est énervé puisqu'il n'allait pas être pris en charge et a arraché le téléphone alors que la police allait être appelée sur place », confirme le parquet.

Un frère mort par overdose

Malheureusement pour Omar, mais aussi pour sa famille, ce dernier est tombé dans la même dépendance que son frère. Et le drame familial vécu par tous ne semble pas freiner la dépendance. « Il y a 8 ans, il a perdu son frère d'une overdose. Il a commencé à sortir avec les personnes que fréquentait son frère et il a commencé à consommer. De manière festive, d'abord, puis quotidiennement », souligne Me Allatta, à la défense.

Une peine de minimum 3 ans de prison est requise contre Omar, en état de récidive légale et qui comptabilise six pages de casier judiciaire. Pour définitivement tirer ce dernier de sa dépendance, la défense plaide un sursis probatoire. Malgré les faits, la famille reste unie et veut aider le fiston à se sortir de sa grosse dépendance.

Jugement le 15 juillet.