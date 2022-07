Vol de métaux: Claudiu était bien sur place, mais "n'a pas participé"

Le vol de métaux peut rapporter gros à ceux qui prennent le risque de commettre l'infraction en s'introduisant au sein d'une entreprise. Chaque entreprise est alors contrainte de renforcer sa sécurité pour éviter toute intrusion. Après avoir subi plusieurs vols au fil des ans, Recysambre a été aussi contrainte de renforcer sa sécurité : mise en place de grillage, de fossés et étroite collaboration avec la police de Charleroi et des agents Securitas pour effectuer des rondes.

Malgré ces nouveautés, Claudiu, Ioan, Alex et Nicolae sont parvenus à s'introduire sur le site. Mais la police a contrecarré les plans du quatuor. « La police a été appelée par le garde, qui a remarqué l'intrusion des quatre prévenus via les caméras de vidéosurveillance. Les quatre hommes ont été interpellés. »

Ce jeudi matin, menottes aux poignets, Claudiu est le seul à se présenter devant la justice. Si ce dernier reconnaît bien sa présence sur place, il conteste par contre avoir volé un quelconque métal. « J'étais en train de boire et de fumer quand j'ai été interpellé », confirme le jeune homme en séjour illégal sur le territoire. Auditionné, Claudiu avait évoqué un repérage sur le site de l'entreprise, « pour avoir un peu pour retourner en Roumanie ».



Déjà condamné par le passé pour des vols, Claudiu risque une nouvelle condamnation pour un fait similaire. Des peines de 15 mois de prison pour le vol, et trois mois de prison pour un séjour illégal sont requis contre le jeune prévenu. Pour les trois comparses, également en séjour illégal, une peine totale de 15 mois de prison est sollicitée.



Me Vander Eyden, à la défense, estime pour sa part qu'il n'y a pas eu d'effraction sur le site, ni même de vol tout court. Une requalification en tentative de vol est donc plaidée. Jugement mi-juillet.