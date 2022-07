Charleroi: le vaste plan E-Lumin reprend, avec 1.000 lampadaires publics de plus qui passeront au LED

Dénommé E-LUMin, le programme de modernisation de l’éclairage public de Charleroi porte sur le remplacement de 25 000 points lumineux par du LED, avec une amélioration de la vision nocturne et une économie d’énergie de l’ordre de 60 %.

À partir de ce vendredi 15 juillet, ce plan va entrer dans une nouvelle phase, annonce l’échevin en charge de la Voirie et des Travaux, Éric Goffart. Jusqu’au mois de novembre 2022, ORES procédera au renouvellement de 1149 nouveaux points lumineux. Depuis 2019, ce programme lancé par la Ville de Charleroi et l’intercommunale wallonne a déjà permis de changer 4800 luminaires. D’un montant total de 333 505 euros, ces opérations se dérouleront en quatre phases : d’abord sur les communes de Marcinelle, Gilly, Dampremy, Mont-sur-Marchienne et Marchienne-au-Pont où 297 points lumineux seront remplacés, ensuite à Monceau-sur-Sambre, Roux, Goutroux, Jumet et encore Marchienne-au-Pont, où 273 autres LED’s seront installés. La phase 3 se poursuivra à Roux et Monceau-sur-Sambre, elle porte sur 293 éclairages. Suivront 286 derniers points répartis dans les communes de Gilly, Lodelinsart, Montignies-sur-Sambre, Charleroi et Gosselies.

"Pour notre ville, la facture annuelle de l'éclairage public se chiffre à 1,8 million d'euros, auxquels il convient d'ajouter 250 000 euros de coût d'entretien", poursuit l'échevin. Le remplacement permettra une réduction de la consommation électrique d'environ 60 %, "ce qui représente une diminution de l'empreinte écologique de l'ordre de 2252 tonnes de CO2 par an". Sur le plan budgétaire, Charleroi a planifié un investissement d'un million par an. Cinq millions d'euros ont ainsi été inscrits au Plan Pluriannuel d'Investissement.

De son côté, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, ORES apporte 350 000 euros par an, dans le cadre de l’obligation de service public (OSP) liée à l’entretien de l’éclairage public communal.

Les travaux sont menés en partenariat ; la Ville de Charleroi choisit les modèles de luminaires parmi des produits proposés par ORES conformément aux résultats d’un marché public et avalise les différentes phases de l’opération. ORES procède au déploiement du LED de manière progressive et proportionnée, en fonction de la composition du parc existant.

La priorité est donnée aux luminaires en fin de vie ainsi qu’aux lampes les plus énergivores. L’approche vise l’efficience non seulement en termes de coût, mais également de logistique et d’homogénéité du parc.