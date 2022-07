"J’avais mal vécu le confinement, j'étais attirée par les métiers manuels": Odile témoigne de son service citoyen

Pour de nombreux jeunes qui terminent leurs études, le stage d’attente lié à leur recherche d’emploi est parfois ressenti comme une perte de temps. Le Service Citoyen peut leur apporter une expérience utile et personnalisable qu’ils pourront valoriser sur leur CV. Ce programme propose aux volontaires de choisir une mission dans le domaine de l’aide aux personnes, la culture, le sport ou l’environnement. Il existe plus de 1 000 missions en Belgique que ce soit dans des ASBL, des services communaux ou para-communaux. En plus de cette mission, les jeunes participent à des formations citoyennes telles que le Brevet Européen des Premiers Secours ou l’éducation à l’éco-consommation. Les jeunes en Service Citoyen peuvent également bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les aider à se développer personnellement et professionnellement.

Les jeunes, aux profils et aux parcours très diversifiés, sont rassemblés par promotion de 25. Les temps collectifs hebdomadaires participent à installer une dynamique de groupe qui grandit au fur et à mesure des 6 mois de service.

Titulaire d'un master en physique, Odile André a fait le choix de s'engager comme volontaire. "C'était lors de la promotion du mois de mai dernier", témoigne cette Carolo. "J'étais en questionnement sur mon avenir, j'avais mal vécu la coupure de mes contacts sociaux pendant le confinement et j'étais attirée par les métiers manuels en lien avec la nature. J'ai eu l'opportunité de choisir une mission dans l'ASBL de la ferme pédagogique du Champ du Loup à Lobbes", rapporte la jeune femme. "Je participe à des animations pour les enfants, nous encadrons des stages de vacances et des visites jusque fin juillet. Je suis aussi amenée à nourrir les animaux de la ferme, à préparer des ateliers cuisine à partir des produits laitiers transformés sur place. Cela permet de me challenger et de découvrir des activités hors de ma zone de confort."

Pendant qu’ils effectuent leur Service Citoyen, les jeunes perçoivent une indemnité de 10 euros par jour cumulable avec des allocations sociales. Leurs 6 mois de mission sont reconnus comme dispositif de formation par le Forem. Ces jeunes sont donc dispensés d’une recherche active d’emploi pendant cette durée.

>Infos: service-citoyen.be

Séances d’information, mode d’emploi

Le service citoyen, comment ça marche ? Quelles sont les offres de missions, dans quel mode d’encadrement, avec quels droits ? Ces questions et d’autres sont abordées chaque semaine lors de séances d’information organisées alternativement en présentiel et en visio-conférence pour les participants qui ont des difficultés à se déplacer.

"Notre permanence est installée au n°5 de la rue du Collège à la ville basse, à quelques dizaines de mètres du centre commercial Rive Gauche", explique Clotilde Moulin, en charge des partenariats pour le Hainaut. "Pour s'inscrire à l'une de nos séances d'information hebdomadaire, rien de plus simple : il faut se rendre sur le site https://www.service-citoyen.be/ et choisir la date et l'heure de sa séance d'information via l'onglet « faire un Service Citoyen ». Les prochaines promotions de jeunes démarreront dès la fin août partout en Belgique."

Durant l’été, la plateforme du Service Citoyen sera présente sur divers festivals musicaux, notamment à Ronquières et à Scène-sur-Sambre.

Clotilde Moulin est accessible par téléphone au 0489/37.13.90