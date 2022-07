Pour la première fois, le rendez-vous s’étale sur deux jours. Rendez-vous les 2 et 3 septembre pour une rentrée agitée sur Marchienne-au-Pont.

Charleroi: le Rockerill Festival s'agrandit et se fera sur deux jours en septembre

L’événement est l’un des rendez-vous centraux de l’agenda du Rockerill depuis quasiment le début : le Rockerill Festival se veut un concentré des genres les plus prisés par les programmateurs de la salle, qui, faut-il le rappeler, occupe d’anciens locaux industriels de La Providence, le long de la rue du même nom.

Cette année, cependant, ce concentré va un rien se délayer puisque le Festival passe sur deux jours. Les préventes sont d’ores et déjà ouvertes, le public déferlera le vendredi 2 et le samedi 3 septembre, histoire de vivre une rentrée énergique. Le sous-titre de cette édition 2022 laisse entendre que le Rockerill va brasser large : "Punk to Techno".

Premier soir, de 20 h à 2 h, la tête d’affiche sera assurée par les incontournables et inusables Front 242 qui devanceront Arnaud Rebotini ou Curver vs Woodboy. La seconde journée, de 17 h à 6 h, proposera, entre autres, Christophe Clébard, Leroy Se Meurt, Keepsakes, Meatbodies mais aussi, André Brasseur lui-même.

Rafraîchissements et petite restaurations seront évidemment disponibles pendant les deux jours de festival. PAF : 25€ pour un jour, 40€ pour le passe 2 jours. Réservations via https://www.rockerill.com/.