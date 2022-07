La Ministre Wallonne de l’Emploi, Christie Morreale s’est rendue dans les deux structures Carolos afin de mettre en avant les accompagnements et les apprentissages alternatifs.

"CharleWood" et "Coup de boost" deux structures au top pour aider les jeunes en décrochage à trouver un emploi

Ce lundi, la Ministre de l’Emploi en Région Wallonne, Christie Morreale, s’est rendue au centre de Charleroi afin de découvrir deux structures toutes deux actives dans la lutte contre le décrochage des jeunes en matière de recherches d’emploi. Sa volonté a été de découvrir, sur le terrain, des opérateurs employant des méthodes particulières pour une intégration maximale des jeunes soit en recherche d’une nouvelle orientation professionnelle soit en recherche d’un accompagnement spécifique en vue d’une stabilisation personnelle aboutissant sur une formation ou une recherche d’emploi active et valorisée.

Située au sein des locaux de la RTBF et Télésambre (Médiasambre) CharleWood est un centre d’apprentissage peu commun. Géré par Ibrahim Ouassari également fondateur de Molengeek, l’espace semblable à un grand open space mis à disposition par la RTBF est propice à l’apprentissage de techniques de pointes dans le secteur du média et du numérique. Création de contenu, réalisation de vidéos, tournages sur écran vert et autre codage font partie des principales matières enseignées sur une période de 6 mois. A L’issue de celle-ci, les jeunes sont suffisamment avancés dans leur projet personnel pour trouver un emploi ou devenir à leur tour des coaches. Littéralement couvés au sein des locaux de la RTBF, les jeunes bénéficient d’un encadrement des équipes de Valérie Druitte, responsable du site RTBF Charleroi. Le matériel est lui aussi mis à disposition afin de parfaire l’apprentissage.

La seconde visite de la Ministre Morreale s’est poursuivie quelques mètres plus loin dans les locaux du Forem de Charleroi au boulevard Audent. La Ministre a tenu à se rendre compte en personne du projet et de l’encadrement des jeunes de "Coup de boost" tout aussi spécifique que chez CharleWood mais très différemment axé sur les jeunes et leur remise à l’emploi.

La valorisation et le travail de l’estime de soi sont des fondamentaux, "Coup de Boost", projet né d’une collaboration du Forem, de la FGTB et de la CSC, propose un encadrement très social. Les équipes encadrantes formées en majorité d’assistants sociaux, accompagnent au cas par cas des jeunes en recherche de projet professionnel. Là, ils bénéficient d’un suivi leur permettant de se repositionner au mieux afin de trouver un emploi ou de poursuivre avec une formation.

Sensibles aux différentes histoires des jeunes, la Ministre a prêté une oreille attentive aux différents parcours et projets de vie de chacun. Cette visite en terre Carolo n’a pas manqué de lui donner de nouvelles idées pour implanter de tels projets dans d’autres villes wallonne.