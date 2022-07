Châtelet: trois séances de ciné plein air gratuites cet été, dont Encanto

"Le PCS fait son cinéma", clap deuxième : en collaboration avec le Quai10 de Charleroi, trois séances de ciné plein air se tiendront en août sur la place Wilson de Châtelineau. Et pour éviter les mauvaises surprises météorologiques, ça se fera au marché couvert.

Les jeudis 4, 11 et 18 août prochains, à 21h15, seront organisées des projections :

"La Méthode Williams" : Comment un père a élaboré un plan pour que ses filles deviennent des stars d'un sport peu ouvert aux personnes de couleur. Will Smith a remporté l'oscar du meilleur pour son rôle du père des tenniswomen Séréna et Vénus, avant d'être banni pour dix ans de cette cérémonie pour Jeudi 4 août:: Comment un père a élaboré un plan pour que ses filles deviennent des stars d'un sport peu ouvert aux personnes de couleur. Will Smith a remporté l'oscar du meilleur pour son rôle du père des tenniswomen Séréna et Vénus, avant d'être banni pour dix ans de cette cérémonie pour sa gifle à Chris Rock devenue virale.

"Mustang" : Cinq sœurs turques veulent défendre leur liberté dans un pays où le patriarcat et le conservatisme remontent en puissance, avec des limites, des obligations et des mariages arrangés. Jeudi 11 août:: Cinq sœurs turques veulent défendre leur liberté dans un pays où le patriarcat et le conservatisme remontent en puissance, avec des limites, des obligations et des mariages arrangés. Le film a reçu quatre César en 2016 , dont celui du meilleur scénario.

"Encanto": alors que tous les enfants de la cité fantastique d'Encanto obtiennent des pouvoirs, Mirabel n'en a elle reçu aucun. Mais quand la magie d'Encanto est menacée, la seule enfant ordinaire de la famille Madrigal est leur dernier espoir. Jeudi 18 août:: alors que tous les enfants de la cité fantastique d'Encanto obtiennent des pouvoirs, Mirabel n'en a elle reçu aucun. Mais quand la magie d'Encanto est menacée, la seule enfant ordinaire de la famille Madrigal est leur dernier espoir. La chanson "We don't talk about Bruno" a réussi à détrôner "Libérée, délivrée" de la Reine des Neiges dans les charts et est devenue un véritable phénomène TikTok en début d'année.

L'entrée est gratuite, mais sur réservation uniquement (0495/248.885). Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés.

Pour aller plus loin, 30 minutes avant le début de la séance, des animations et mises en contexte seront organisées. Le PCS (Plan de Cohésion Sociale) de Châtelet veut en effet ouvrir la culture mais aussi sensibiliser aux questions d'actualité. Pour "La Méthode Williams", les AMO "Visa Jeunes" et "Mikado" parleront de l'émancipation sociale et de la réussite; pour "Mustang", c'est le centre d'intégration CRIC qui animera un débat sur l'inclusion, le poids des traditions et la lutte contre le patriarcat; pour "Encanto", pour parler aux jeunes de la différence, de l'acceptation de soi et du fait de trouver sa place dans sa famille et la société, l'asbl d'accueil et de rencontres (et école de devoirs) El Maujone prendra la parole.