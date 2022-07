Idée sortie cet été: escape game au Bois du Cazier!

C'est une pratique ludique encore assez récente mais qui est définitivement entrée dans les habitudes des familles et des groupes d'amis : dans un espace restreint, en un temps limité, il faut résoudre des énigmes et manipuler des objets de telle façon à pouvoir s'échapper de la situation simulée, promise, en cas d'échec des joueurs, à un résultat désastreux. Les "escape games" viennent s'ancrer également sur le site de mémoire de l'ancien charbonnage du Bois du Cazier. "L'idée trottait depuis quelque temps dans l'esprit de notre équipe pédagogique", avoue-t-on dans les équipes. La réflexion a été menée un temps et deux acquis sont apparus : l'escape game serait une aventure à vivre en intérieur et, surtout, il y aurait en fait deux propositions distinctes.

Le premier "escape game" placera les participants au cœur d’un bouveau, la galerie de traverse qui coupe la veine de houille. La mission est simple : il faut trouver le charbon de Nonno, en maximum 45 minutes, en résolvant une série d’énigmes qui impliqueront notamment de manipuler des gayettes et de découvrir l’équipement de base d’un mineur de fond.

L’autre jeu est installé dans la loge d’un travailleur en surface, Joseph. Les participants auront à se plonger dans des livrets de travail, des registres de présence et des carnets de compte afin de démêler les fils de l’intrigue, ce qui permettra, in fine, à Joseph à pouvoir obtenir une prime bien méritée de sa direction.

L'équipe qui gère le Bois du Cazier voit dans cette nouvelle offre, une façon amusante de faire découvrir le site, son histoire et son patrimoine, à toutes les générations. Les prix demandés sont en deçà des "escape games" du secteur privé : 40 € pour un "escape game", 70 € pour les deux, avec, toujours, l'entrée au Bois du Cazier, ses bois, terrils, et ses musées qui est comprise. Groupe de maximum 4 adultes (avec enfants, minimum 10 ans). Les réservations sont obligatoires, à l'adresse escapegame@leboisducazier.be .