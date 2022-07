La Ville de Charleroi va récupérer 600.000€ de Tibi pour ses missions de propreté publique

Charleroi met les gros moyens pour la propreté publique, et ça se voit indiscutablement: depuis que l'intercommunale Tibi a développé ses activités "secteur 2" (i.e. le balayage et l'enlèvement des déchets en rue), la ville est plus propre, mais la facture avoisinerait aux dernières nouvelles près de 11 millions d'euros annuels. Eh bien, sur 2021, il y a une bonne nouvelle pour les finances de la Ville en difficulté: Tibi a réalisé un boni de 600.000 euros, qui seront donc intégralement reversés à la Ville de Charleroi, son unique client pour l'instant.

"On a commencé la collaboration avec la commune de Charleroi en 2018, les différents transferts de personnel, de matériel et de zones à nettoyer s'est finie cette année, en 2022, et on ne le voit pas encore dans les comptes annuels", explique-t-on à l'intercommunale. "C'est donc un processus assez long, mais nous sommes persuadés que les communes de 10, 20 ou 30.000 habitants auront de plus en plus intérêt à davantage de supracommunalité. Une balayeuse, par exemple, c'est près de 250.000€, on voit tout l'intérêt de se mettre avec d'autres communes pour utiliser au maximum l'outil (et donc l'amortir davantage, NdlR)." Des contacts sont pris avec plusieurs communes, et il y a des "candidatures sérieuses", précise le directeur général de Tibi : "ça s'affine, on pense que ça va se faire, que d'autres communes que Charleroi rejoindront notre secteur 2. Mais je laisserai bien entendu la primeur de l'annonce aux communes concernées." Aux dernières nouvelles, neuf communes étaient favorables à "étudier la mutualisation" de leurs coûts de propreté publique. Rien n'est fait.

Quant au secteur 1 (ramassage et traitement des déchets), les résultats financiers sont plus mitigés: pas de rouge, mais un léger boni de 20.000€. "Nos budgets sont affectés par les indexations automatique: le frais de personnel, c'est LE gros budget. Les salaires ont augmentéde 1,75 à 1,95 million d'euros depuis mars 2020 (début de la pandémie Covid, NldR)", signale le directeur financier Emmanuel Brison. "Mais cette pandémie a aussi affecté la production de déchets: alors qu'elle diminuait de 2013 à 2019, elle est repartie à la hausse en 2020 et 2021. Malgré cela, nous arrivons à présenter un budget en deça de l'évolution de l'indice santé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle."

Niveau ramassage et traitement des déchets, l'intercommunale consacre 30 millions par an aux salaires, l'achat de matériels et de biens coûte de son côté 25 millions. La vente de sacs poubelle et la levée des conteneurs rapporte 17 millions d'euros. D'autres dépenses et recettes s'y ajoutent, tant et si bien que le coût annuel des "poubelles" pour les 14 communes de la zone Tibi s'élève, collectivement, à 31 millions d'euros par an. Ce coût est payé par les habitants, via les taxes communales.