Lacs de l'Eau d'Heure: parking payant à la Plate Taille

Utiliser le parking de la Plate Taille ne se fera bientôt plus comme avant, avec une entrée payante et l’interdiction d’accès pour les mobilhomes.

D’ici peu, pénétrer sur le parking situé aux abords du centre d’accueil de la Plate Taille ne se fera plus sans délier les cordons de la bourse. Pour que la barrière de droite puisse s’élever, un ticket sera à saisir pour, via une borne, payer le parking. Il en coûtera 1 € par heure de présence avec un coût maximum de 10 € au cas où le stationnement durerait plus de 10h.

Gérer l’espace

Cette décision, on peut s’en douter fait quelque peu grincer des dents, mais elle s’inscrit, comme nous le précise Philippe Fourmeau, porte-parole des Lacs de l’Eau d’Heure dans le cadre de la stratégie globale du site des Barrages de l’Eau d’Heure et ce dans le but d’assurer une meilleure gestion et une meilleure organisation de l’espace. Il est vrai que la plupart des visiteurs de l’Eau d’Heure plongent généralement directement vers le site de la Plate Taille avec ses ouvrages d’art et son grand lac.

"On veut gérer et coordonner l'espace, explique Philippe Fourmeau, avec aussi la volonté de désengorger la Plate Taille et rediriger le public vers le site de Falemprise qu'on a entièrement rénové entre autres en termes de parkings."

Il est vrai que le site de Falemprise, tout aussi intéressant et seulement à quelques courtes encablures de la Plate Taille, offre de belles possibilités de loisirs avec un nouvel espace de baignade, un autre dédié aux barbecues et surtout du parking, de surcroît entièrement gratuit. Et Philippe Fourmeau d'ajouter: "On espère attirer pas mal de monde là-bas et par ailleurs, grâce à cette nouvelle mesure, l'ASBL Lacs de l'Eau d'Heure espère diminuer la pollution sur le site de la Plate Taille trop souvent soumise à de nombreuses incivilités".

Plus de mobilhomes

Cette décision va s’accompagner d’une autre: l’interdiction du parking de la Plate Taille aux mobilhomes. On sait que cette formule de vacances a le vent en poupe mais on sait aussi que cette façon de séjourner laisse la porte ouverte à certains désagréments comme le manque de places restant pour les voitures quand ce n’est les traces d’un séjour plus ou moins prolongé. Mais le porte-parole de l’Eau d’Heure tient à préciser qu’il y a des parkings qui leur sont accessibles au camping des Lacs et à différents autres endroits du site.

Faut-il craindre alors que le site soit déserté? Les responsables des Lacs de l’Eau d’Heure ne craignent pas une baisse de fréquentation à la Plate Taile à cause du parking payant, même si on devine que certains amoureux du site regrettent cette décision. La mise en place du système de parking payant, ce sera pour bientôt. Le temps de quelques mises au point techniques et les barrières commenceront leur ballet.

Il faut savoir aussi que les bénéfices seront directement réinjectés dans le réaménagement des infrastructures aux Lacs de l’Eau d’Heure et permettront d’engager plus de personnel, selon l’ASBL en charge du domaine. Les touristes ne devraient avoir qu’à y gagner.

Cette décision ne va-t-elle pas également entraîner du parking un peu n’importe où? Il faut savoir que payant ou pas payant, par certains jours de beau temps, ils sont plus de 15000 à rejoindre l’Eau d’Heure et particulièrement la Plate Taille. Il faudra bien caser tous ces véhicules!

D’ailleurs, il est coutumier de voir des voitures stationnées de chaque côté de la chaussée de la Plate Taille jusqu’au Four à Verre, d’un côté ou jusqu’au site de Badon de l’autre. Un état de fait qui jusqu’ici n’est pas interdit dans la mesure où on ne met pas la sécurité de tout un chacun en jeu.

On atteint alors les bords de l’eau en parcourant seulement quelques décamètres, voire quelques hectomètres en plus. Et si des riverains du site se plaignent de la décision et le font savoir via les réseaux sociaux, ils doivent savoir que de cette manière, il leur restera toujours la possibilité d’aller se balader sur les sentiers bordant la Plate Taille.