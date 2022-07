L’horloge du beffroi de Charleroi, réparée il y a 36 heures, ne fonctionne déjà plus

Nos confrères de la RTBF Charleroi nous annonçaient dimanche une grande nouvelle pour le patrimoine carolo: la réparation de l'horloge du Beffroi de Charleroi. En panne suite à un orage en 2016, les airs biens connus joués par les 47 cloches du carillon avaient également cessé de résonner.

C'est Vincent Colin, un Carolo passionné qui s'était lancé le défi de le réparer. "Nous étions assis à la terrasse du café en face. Et on se disait que c'était quand même dommage de voir cette horloge à l'arrêt. Et pour la boutade, on s'est dit que peut-être, ce ne serait pas si difficile à réparer," expliquait-il au journaliste de la chaîne publique. Vincent Colin avait alors contacté un de ses amis et tous deux - avec l'aide du service électricité de la Ville - sont arrivés à la refaire fonctionner.

Hélas, la réparation, bien que réalisée en un temps record n’a pas tenu longtemps... puisque 36 heures plus tard, les aiguilles des quatre cadrans d’un peu plus de 2 mètres de diamètre se sont à nouveau figées.

Mais pour l'échevin des Bâtiments Xavier Desgain cette remise en marche, même momentanée, est une bonne chose. "Le beffroi représente beaucoup pour notre patrimoine régional. Il est d'ailleurs reconnus au Patrimoine Mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1999. Le fait que des citoyens soient venus me faire part de leur désir de mettre leurs compétences aux services du patrimoine carolo est une bonne chose. Il faut un savoir-faire très particulier pour exécuter une telle tâche."

Outre l'horloge du plus jeune beffroi de Wallonie, c'est aussi le carillon qui a besoin d'être remis en fonction. "Actionné par l'horloge aux quarts d'heure, le carillon égrène différentes mélodies de Jacques Bertrand, propres au patrimoine folklorique carolorégien: à l'heure pile, soixante mesures du Pays de Charleroi marquent le cœurde la cité; à la demie, quarante mesures de Lolotte se font entendre; au quart d'heure, se sont dix mesures de Skeusè l'feu, Zabèle, et à l'heure trois-quart, ce sont dix mesures d'El quézène au Mambourg que le carillon égrène."



Après avoir gravi les quelque 250 marches de ce mastodonte de 4.000 tonnes de 70 mètres de haut, il est possible de découvrir un panorama époustouflant selon Charleroi Découverte. Le géant, vu de loin, restera encore silencieux tant que les passionnés (ou des professionnels) n'auront pas pu le refaire fonctionner.