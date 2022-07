Par tous les temps, le ramassage des déchets est une obligation: "même pendant la canicule"

Cette semaine, les prévisions météorologiques annoncent de fortes chaleurs. Celles-ci ne sont pas prises à la légère dans différents milieux professionnels. C’est le cas à l’intercommunale de récolte de déchets TIBI qui s’est adaptée à ces conditions spéciales.

"En cas de fortes chaleurs, nous adaptons les conditions de travail des agents afin que leur travail soit le moins pénible possible. En ce qui concerne les périodes de chaleurs, nous nous adaptons déjà à partir de 25 °C. A ce titre, nous gardons un œil sur les prévisions météorologiques afin d'anticiper les journées de travail. Que ce soit pour les fortes chaleurs ou les conditions hivernales, nous devons être capables de réagir à tout moment." explique Françoise Lardenoey, responsable de la communication chez TIBI.

L'une des premières adaptations est la réorganisation du ramassage en porte-à-porte. "Nous débutons les ramassages dès 5h du matin et plus à partir de 6h. Nous demandons donc aux personnes de la zone Tibi de sortir leurs poubelles la veille afin d'éviter toute surprise. Bien entendu il est demandé de respecter le règlement en vigueur fixant la sortie des poubelles, 18h ou 20h suivant les communes."

Une autre adaptation due aux fortes chaleurs à laquelle veille les responsables de TIBI est la protection du soleil et l'hydratation suffisante des agents. "De l'eau est embarquée et les brigadiers peuvent se rendre sur place afin de fournir de l'eau supplémentaire. Nous fournissons également de la crème solaire et un couvre-chef. Cela limite les coups de chaleur et autres insolations. D'un point de vue vestimentaire par exemple, le pantalon de sécurité reste une obligation. Dans les poubelles peuvent se trouver des objets coupant."

Sur base de ces éléments notamment, les agents espèrent qu'ils rentreront en considération afin que la pénibilité de leur travail soit reconnue. "Chaque jour de récolte, un agent charge en moyenne 10 tonnes de déchets et ce par n'importe quel temps. Une réflexion sur l'âge de la pension doit être menée car un rythme pareil n'est pas tenable jusqu'à 67 ans."