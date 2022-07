Shop In Fleurus: un plan pour "redonner le goût de vivre à Fleurus, d’y travailler mais aussi et surtout d’y faire son shopping"

Tout avait démarré par une grande enquête publique : la Ville de Fleurus, en partenariat avec l’AMCV (association de management de centre-ville) avait sondé ses citoyens pour dégager les demandes et attentes de ces derniers, dans l’objectif d’établir comment mieux vivre, mieux travailler mais aussi, et surtout, comment mieux faire son shopping à Fleurus et dans ses villages. Plus de 800 réponses avaient été reçues, elles ont été analysées, cet été 2022 est désormais mis à profit pour le passage à l’action concrète.

Le premier point, et probablement le plus visible, c’est l’installation d’une agence de gestion de centre-ville, baptisée, comme il se doit, "Shop in Fleurus". Celle-ci est aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment portant le n°4 à la rue de Bruxelles. Les vitrines décorées en jaune et blanc portent désormais l’inscription "Shop in Fleurus, nos commerces proches de vous". C’est à l’automne que l’agence sera pleinement opérationnelle, elle pourra alors accueillir commerçants locaux, propriétaires de cellules commerciales et citoyens, afin de les aider et les accompagner dans toutes leurs démarches liées au commerce local.

Dès ce moment, l’agence sera aussi le point d’ancrage de toute la politique communale inscrite au sein de "Shop in Fleurus", et qui se décline le long de cinq axes stratégiques : le développement d’une identité territoriale forte ; le renforcement de la convivialité de l’espace public, notamment par des interventions de végétalisation ; le développement du commerce local ; des efforts continus en matière de mobilité et d’accessibilité et, enfin, une gestion optimale des calendriers de travaux publics et des phasages des chantiers.