Charleroi: la Fête de l’Amour revient du 25 au 28 août !

C’est un événement attendu de tous les amoureux et amis qui se déroulera du 25 au 28 août sur la place de Verte. Evénement organisé par l’ASBL Charleroi CentreVille, à l’initiative de Babette Jandrain, Echevine des Fêtes et d’Alicia Monard, Echevine de l’Egalité des Chances en collaboration avec la Ville de Charleroi et son Service Egalité des Chances, la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi et TelsQuels ASBL, la "Fête de l’Amour" célèbre l’Amour sous toutes ses formes : de la tendresse familiale à la complicité amicale en passant par la passion amoureuse.

Même la première intention est de mettre à l'honneur tous les amours possibles, l'événement permet également de souligner qu'il existe encore de nombreuses discriminations, de la violence verbale ou physique et que certains risquent même leur vie pour leur orientation et/ou leur identité sexuelle. "Il n'est pas anormal d'être gay, lesbienne, bi, transgenre,... Cet événement a aussi pour but de permettre à nos concitoyen.ne.s d'être fiers de qui elles et ils sont" insiste Babette Jandrain. Et Alicia Monard d'ajouter "Charleroi est la Ville de tous et toutes. Nous devons en faire une Ville « Zéro Discrimination » à travers une triple action : sensibilisation, inclusion et sécurité."

Des formations, des ateliers, des pièces de théâtre et des séances de cinéma seront proposés pendant quatre jours.

La place de la Digue accueillera le village associatif le samedi 27 août avec notamment les fameux mariages "for a joke" et des animations pour toutes et tous. Une soirée est prévue à la fermeture du village afin de fêter l'amour, ensemble, dans une ambiance chaleureuse et musicale.