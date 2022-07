CharleWood s’impose comme acteur de formation alternatif de premier plan

Après seulement un an d'existence à Charleroi, l’organisme de formation est devenu une référence en termes de formations média et numérique.

Voilà à peine un an, Ibrahim Ouassari trouvait asile dans les locaux dans les locaux de Médiasambre abritant déjà la RTBF et Télésambre. Avec son concept Molengeek qui a fait fureur, il a décliné le projet à la sauce Carolo. Celle-ci a tout de suite prise puisqu'elle est même devenue un vivier de talents dans lequel la chaîne publique n'hésite pas à puiser.

Sans aucun subsides de fonctionnement, la structure a su développer un pôle de savoir-faire impressionnant en matière de création de contenus, de codage ou encore de réalisation.

Le point fort du projet, un encadrement hors pair de la part de coaches déjà sortis de CharleWood ou de professionnels de la RTBF. Un accord existe d'ailleurs pour mettre un certains nombres d'heures des collaborateurs de la RTBF à disposition des stagiaires.

Au-delà du travail sur l'estime de soi et l'autonomisation du travail c'est un esprit très particulier qui est insufflé durant les 6 mois que durent la formation. "Nous créons ici un cadre de travail même s'il s'agit d'un stage. Tous sont des collègues. On fait déjà ainsi référence au monde du travail. Nous croyons en la motivation et personne n'est là par dépit."

Du côté de la RTBF on est encore soufflé de l'impact que le partenariat a en interne. Valérie Druitte, la responsable du site de Charleroi ne cache pas son enthousiasme. "Nous ne savions pas ce que cela allait donner mais l'expérience s'est avérée des plus enrichissante. Nous accueillons des stagiaires qui n'ont parfois rien à voir avec le monde des médias mais ils ont des capacités impressionnantes. Les accueillir a également provoqué chez nous une remise en question. Nous avons devant nous des personnes qui consomment l'information et les médias de manières très différentes. Nous devons donc nous repenser et nous confronter à nos propres savoirs. Non seulement, en tant que service public nous estimons légitime de participer à ce programme de formation mais les résultats qui en découlent sont surprenants. Notre participation au projet CharleWood est aussi l'occasion pour nous de détecter des talents. A ce titre, plusieurs stagiaires ont eu des propositions de collaborations et des contrats à la RTBF."

Nul doute que CharleWood, après un an d’existence, a bousculé les habitudes des médias dits "mainstream" qui ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à se repenser et ainsi atteindre de nouveaux publics tout en participant activement et positivement aux choix d'un nouveau chemin de vie d'un jeune.