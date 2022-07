Du personnel supplémentaire pour l'été à l'aéroport de Charleroi: 220 personnes de plus travailleront jusqu'en septembre

L'aéroport de Charleroi a engagé du personnel supplémentaire pour assurer son activité en juillet, août et septembre, a indiqué lundi sa porte-parole.

Sur les trois mois estivaux, il s'attachera ainsi, dans une diversité de métiers, les services de 70 personnes engagées sous contrat à durée déterminée (CDD) et de 150 étudiants. Cet engagement de personnel est lié à la hausse d'activité de l'aéroport en juillet, août et septembre. Au printemps dernier, les responsables de l'aéroport s'étaient déjà montrés optimistes annonçant de nouvelles destinations et des taux de remplissage satisfaisants des appareils.

Au niveau de la sécurité, de nouvelles lignes ont été aménagées afin de fluidifier les contrôles, a précisé la porte-parole.

La période estivale est également marquée par une offre horeca légèrement enrichie puisqu'un "pop-up bar" a été installé sur l'esplanade extérieure.