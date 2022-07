Family Dayz à Fleurus: une semaine d'animations pour toute la famille dans les quartiers fin juillet

Dans le cadre plus large du "Festiv’été", le programme d’animations urbaines qui propose pléthore de bons moments, en juillet et août, dans Fleurus et ses villages, les "Family Dayz" vont plus précisément viser, comme leur nom l’indique, les familles, petits et grands inclus, avec toute une série d’activités remplies de fun.

Jeux géants en bois, jeux de société, château gonflable et cible gonflable géante sont au programme de cette semaine qui vise aussi la rencontre entre voisins et le renforcement du lien social et intergénérationnel. Les "Family Dayz" avaient d'ailleurs connu leur première édition l'année dernière, lors de la trêve estivale des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus. Le PCS, Plan de cohésion sociale, est à la manœuvre de l'événement, il en profitera aussi pour communiquer en direct, avec les citoyens, au sein des quartiers visités. Grégory Piras, agent du PCS en charge des "Family Dayz", souligne : "Nous voulons rappeler aux habitants que le PCS est à leur écoute et que nous pouvons les aider à trouver des solutions en cas de problématiques liées à la famille, à l'emploi ou à l'alimentation, par exemple. Ces journées visent aussi à créer des liens et une relation de confiance avec les citoyens".

Cette tournée 2022 des "Family Dayz" commencera donc le lundi 25 juillet, au parc Jos Grégoire à Fleurus. Le reste de la semaine se déroulera comme suit : mardi 26, sur l’Agoraspace de Wagnelée ; mercredi 27, au PISQ, à Wanfercée-Baulet ; jeudi 28, en bas des tours du Vieux-Campinaire et vendredi 30, à la cité Crappe, à Lambusart.

Les animations seront accessibles, librement et gratuitement, de 13 h à 16 h.