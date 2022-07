Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

En raison d'un problème technique, le chantier de l'autoroute A54-E420 vers Nivelles va durer un mois de plus que prévu sur le tronçon Luttre/Petit-Roeulx.

Mauvaise nouvelle, le chantier sur l'A54 va durer un mois de plus

Celles et ceux qui font la navette entre Petit-Roeulx et Charleroi et qui en ont marre d'être limités à 70 km/h devront mordre sur leur chique: la Sofico vient d'annoncer une prolongation d'un mois du chantier vers Nivelles (Luttre/Petit-Roeulx) "à la suite de problèmes techniques sur la protection de l'étanchéité de certains ponts".

Pour rappel, depuis le 14 mars, le chantier est en cours sur la E420/A54, pour réhabiliter les revêtements de l'autoroute, réhabiliter dix-sept ponts, rénover l'aire de Fromiée et placer de nouveaux dispositifs de sécurité (bermes latérales et centrales).

Au niveau de Gosselies (sortie 22), sur le pont Conti près du Van Der Valk, le chantier avance : l'unique bande de circulation, il y a un mois, redeviendra "deux bandes" du 15 juillet à la fin de l'année. La vitesse restera limitée à 70 km/h.

La fin de ces lourds chantiers vers Nivelles est annoncée pour fin de l'année 2022. La Sofico met 13,4 millions d'euros (HTVA) dans les travaux, exécutés par Wanty-TRBA.