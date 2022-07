Sabrina Ducarme agressée en ville: l'épouse du député MR est révoltée

En fin d’après-midi au lancement des soldes, Sabrina Ducarme, épouse du député fédéral et ancien ministre MR, a été victime d’une agression sexiste. Elle s’est rendue à la police ce lundi pour déposer plainte. C’est en état de révolte qu’elle nous confie le récit des événements.

Il est aux environs de 17 heures quand elle s'engage dans la rue Bastion d'Egmont à la ville basse pour accéder au parking de sa résidence. La porte d'entrée se trouve à quelques mètres du centre commercial Rive Gauche, juste à côté de l'auberge de jeunesse Arthur Rimbaud. La jeune femme constate qu'un véhicule à l'arrêt obstrue le passage. Il suffirait à son conducteur de reculer de deux mètres pour la laisser passer, mais celui-ci a manifestement décidé de ne pas lui faciliter la tâche. "J'ai alors actionné mon clignotant pour lui indiquer mon intention d'entrer dans le parking. En vain", rapporte-t-elle. "Derrière son volant, je le vois s'agiter. Il manifeste des premiers signes d'agressivité. Je lui demande alors par geste de se bouger un peu. C'est alors qu'il enclenche sa marche arrière pour reculer à toute vitesse et faire mine de m'emboutir. J'ai bondi de mon siège pour aller lui parler. Il a joué les étonnés avant de me demander si j'habitais à l'auberge de jeunesse, puis à me faire des compliments graveleux. C'était un peu lourd comme attitude pour un jeune d'une vingtaine d'années. Quand je suis remontée dans mon véhicule, il a improvisé une manœuvre rapide pour m'empêcher de bouger. J'ai alors pris mon téléphone pour le filmer, ce qui lui a fait péter un plomb : il m'a d'abord insultée avant de venir vers moi. Il m'a balancé un coup à l'avant-bras pour projeter mon GSM au sol. Ensuite, il est parti en continuant à m'insulter."

Plusieurs témoins assistent à l'algarade. Aucun n'interviendra pourtant, ce qui a choqué l'épouse du député qui a pris le numéro de plaque et la photo de l'auteur afin de l'identifier. "Je pense aux centaines de femmes qui vivent ça au quotidien ou qui subissent des violences bien plus graves dans un climat de banalisation."

"La peur doit changer de camp"

"Il n'aura pas fallu un an pour que ma femme soit agressée à côté de l'appartement" : Denis Ducarme est décidé à exploiter médiatiquement ce fait divers à des fins politiques.

C'est pour lui et pour son épouse l'arbre qui cache la forêt. "De nombreuses filles rencontrent le sexisme et la violence sur le chemin du travail ou de l'école, ou lors de leurs sorties en ville. C'est inacceptable ! Sabrina qui a pratiqué la boxe chinoise en Angleterre où elle a vécu cinq ans a décidé de reprendre des cours d'autodéfense."Si elle refuse de se présenter en victime, elle appelle l'ensemble des carolos à ne pas tomber dans le travers de la banalisation.

"Les femmes victimes de violences ou de harcèlement doivent saisir la police et faire en sorte que la peur change de camp"insiste son mari. Laisser le champ libre aux auteurs est la pire des choses. Il faut leur envoyer le message : messieurs, il y a des lois en Belgique et elles doivent être appliquées. Il appartient à la police et à la justice de les faire respecter.