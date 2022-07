Charleroi: le rachat du HF4 prend peu à peu forme, le volet financier se précise

Le montage financier pour la reconversion du site sidérurgique de Carsid-Duferco et la sauvegarde du haut-fourneau n°4 commence à prendre forme. Dans une question écrite, le député wallon Ecolo Christophe Clersy avait demandé un état d’avancement au ministre MR en charge de l’Aménagement du Territoire et de l’Économie. Willy Borsus vient de lui apporter la réponse : le volet financier pour l’assainissement des sols et le rachat des bâtiments à préserver a été validé, il sera porté par une filiale de la Sogepa, le fonds public d’investissement de la Wallonie.

En synthèse, les 104 hectares seront acquis au fur et à mesure de la dépollution, ainsi que l’immobilier (dont le HF4), par la Soresic, la société de reconversion des sites industriels de Charleroi qui associe la Sogepa à l’intercommunale Igretec. Pour rappel, la Soresic a été chargée de la gestion du site Caterpillar à Gosselies, elle a vocation de soutenir le reconditionnement de friches industrielles.

Le rachat du haut-fourneau ne sera que transitoire : conformément aux accords pris entre le ministre et la ville de Charleroi, le HF4 est destiné à être repris par une entité tierce qui s’occupera de son entretien. Ce transfert de propriété devra intervenir endéans les deux ans. Un projet a été déposé par la Ville de Charleroi auprès de la ministre du Patrimoine dans le cadre de l’appel à projets pour la valorisation de biens à haute valeur patrimoniale du Plan wallon de relance.