Un nouveau skatepark aux Lacs de l'Eau d'Heure

Aux Lacs de l’Eau d’Heure, The Spin Leisure Park de Froidchapelle se diversifie davantage encore pour offrir toujours plus d’activités sportives. Le dernier né : le Skate’n Spin, un skatepark.

The Spin Leisure Park est une base de loisirs bien connue à Boussu-lez-Walcourt, à l’extrémité du pré-barrage de Féronval et reconnu en 2022 "parc d’attractions" par le Commissariat Général au Tourisme. Une nouvelle attraction y a été inaugurée ce week-end: le "Skate’n Spin", un tout nouveau skatepark.

Après plusieurs mois de conception, de construction et plus de 100000 € investis, le site du Spin peut s’enorgueillir de disposer d’un espace pour les amateurs de planches à roulettes. Une corde de plus à l’arc de ce centre déjà très prisé des amateurs de glisse sur l’eau du lac. Réparti en plusieurs zones, ce skatepark fait la part belle à tous les membres de la famille, de la petite sœur débutante au grand frère nettement plus aguerri. Et il sera ouvert tous les jours de la saison estivale.

Directrice du Spin Leisure Park, Laurie Pianet nous précise: "En créant le Spin'n Park, notre volonté était tout d'abord de permettre à de nombreux jeunes de pouvoir bénéficier d'une activité gratuite, en extérieur, dans l'écrin de verdure exceptionnel des Lacs de l'Eau d'Heure. Ces dernières années, nous avons contribué à la forte popularisation du wakeboard auprès des jeunes et nous continuerons à populariser des sports parfois moins connus. Nous poursuivrons ainsi à mettre en valeur le sport et la nécessité de se dépenser en extérieur".

©EdA

Grandes attentes

Après une saison 2021 résiliente suite à la crise sanitaire, le parc s’attend à une augmentation de 25% du nombre de visiteurs pour cette année. D’ailleurs, le mois de mai 2022 a atteint des records en termes de fréquentation avec près de 1000 visiteurs par jour les week-ends. Une hausse de 10% par rapport au même moment de l’année précédente.

Les services d’hébergement du parc ont particulièrement fait les beaux jours de ce début de saison, avec une augmentation des recettes de plus de 60% par rapport à 2021, année difficile certes, mais avec plus de 11% si on compare à 2013. Tout cela est de bon augure pour une saison qui s’annonce comme celle de tous les records.

Parc d’attractions officiel, le Spin Leisure Park espère attirer toujours plus de nouveaux adeptes de sports nautiques, mais aussi de toutes les autres activités qu’il offre comme le skateboard, l’escape game, le beach-volley ou encore le slackline.

Et Laurie Pianet de conclure: "Notre force principale, ce sont les valeurs du sport que nous véhiculons: échange, espace d'expression et solidarité. Toutes les activités que nous offrons sont destinées à tous les publics. C'est ce qui nous guide, toujours plus d'activités sportives, dans un cadre idyllique et bienveillant, pour le plus grand nombre. La reconnaissance par le CGT est l'aboutissement de tout le travail accompli ces dernières années. Et ceci nous oblige aussi à innover et à offrir aux visiteurs une expérience toujours plus riche et inoubliable".