Une "opération commando" de quatre malfrats pour 17 kg de marijuana: ils se trompent d'adresse

Quatre auteurs, armés d'un pistolet airsoft, se sont trompés de maison et ont traumatisé à jamais une mère de famille.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, les quatre suspects qui ont fait irruption au domicile de Coraline (prénom d'emprunt) à Gilly, la nuit du 19 au 20 décembre 2018, se sont trompés et pensaient découvrir chez la mère de famille sans histoires 17 kilos de marijuana!

Encore aujourd'hui, Coraline a beaucoup de mal à passer au-dessus de cet épisode traumatisant. "Elle a encore peur que des gens reviennent. Elle commence seulement à oser un peu sortir de chez elle" , confirme la partie civile. Ce mardi matin, Issa et Nakib ont comparu devant la justice pour cette scène de vol avec violence. Absent et jugé par défaut, Issa a admis avoir véhiculé le petit monde la nuit des faits, avec sa propre Golf rapidement identifiée.



L'ADN de Nakib découvert sur l'arme

Du côté de Nakib, le son de cloche est totalement différent. Non, il n'a pas participé à ces faits extrêmement graves. Mais le parquet se repose sur un élément en sa défaveur : la présence de son ADN sur l'arme pointée sur Coraline et découverte sept heures plus tard sur le chemin de fuite des quatre auteurs. Nakib confirme bien avoir manipulé l'arme, pour jouer avec dans un tout autre contexte.

"L'explication n'est pas convaincante. Son profil majoritaire a été découvert sur l'arme. Je ne vois pas comment en jouant simplement on peut laisser autant d'ADN" , estime le substitut Brichet, qui requiert une peine de 3 ans de prison contre Nakib et quarante mois par défaut contre Issa.

Les données sont simples pour Me Martines, à la défense. Son client doit être acquitté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a cette fameuse précédente audience où l'un des fils de la victime, présent lors de la visite nocturne des suspects, a lui-même acquitté Nakib en précisant ne pas reconnaître la voix du prévenu. Il y a également ces témoignages de témoins et des victimes qui évoquaient un homme de type maghrébin comme étant le porteur de l'arme d'airsoft. Ce qui n'est pas le cas de Nakib.

Sans oublier l'analyse minutieuse de la voiture utilisée par le quatuor qui n'a pas relevé l'ADN de Nakib et la non-dénonciation de l'autre prévenu (qui a toujours confirmé l'absence de Nakib). Jugement fin de semaine.