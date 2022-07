Vol, violence, possession: s'il soigne sa dépendance, Xavier échappera à la prison ferme

Plus d'alcool et plus de stupéfiants pour Xavier: le prévenu, auteur de plusieurs préventions de violence, devra respecter ces conditions probatoires durant 5 ans.

Un vol d'usage d'une Peugeot 308, quatre scènes de coups et blessures et une détention de cocaïne. Voici les préventions qui ont conduit Xavier à être condamné à 30 mois de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans, ce mardi 12 juillet.

Le 28 novembre 2020, pour "donner une leçon" à son copain, Xavier lui a volé sa Peugeot après avoir enfermé son ami dans les toilettes. "La victime dormait quand le prévenu est parti avec la voiture, pour une petite heure. Mais à 22h, la voiture n'était toujours pas rendue. Donc le copain a été porté plainte" , expliquait la substitute Dutrifoy en évoquant les faits. Quelques mois plus tard, Xavier a frappé ce même copain. "Il avait menacé mon père de 73 ans et mon fils suite à l'histoire avec la voiture. Alors j'ai été chez lui."

Des coups sur deux compagnes

Deux compagnes de vie ont également subi la violence du prévenu. Le 4 février 2021, sous l'influence de la boisson, Xavier est allé au domicile d'une d'entre elles. La victime a été contrainte de trouver refuge chez un voisin, après avoir reçu des coups et la tête claquée contre un meuble de cuisine.

Un mois plus tard, la même victime a eu le pouce retourné après une nouvelle scène de violence. En mars 2022, c'est sur sa compagne enceinte de 2 mois et demi que Xavier s'est violemment emporté. Faits qui ont été dénoncés par le petit frère de la victime, seulement âgé de 14 ans ! "Il a entendu les hurlements de souffrance de sa sœur et il n'est pas entré dans la chambre, car il avait trop peur du prévenu. Il a étranglé et porté des gifles à sa compagne", soulignait la substitute Dutrifoy.

Lors de l'intervention policière, Xavier a tenté de se saisir d'une arme à la cuisse d'un policier. Pour chacune des scènes de violence, le prévenu a minimisé son attitude, évoquant de "petites disputes".

Au lieu des quatre ans de prison requis par le parquet, Xavier a finalement écopé de 30 mois de prison. Le tout avec un sursis probatoire de 5 ans prévoyant le respect de plusieurs conditions probatoires, dont l'arrêt de consommation d'alcool et de produits stupéfiants et une formation en gestion de la violence.