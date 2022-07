Anthony, addict, prête sa voiture à son dealer qui se fait arrêter avec 26 boulettes d'héroïne

En séjour illégal sur le territoire après avoir travaillé à Bruxelles et à Anvers, Mourad a débarqué à Charleroi pour rapidement se mettre à vendre des drogues dures : de la cocaïne et de l'héroïne. Le 18 mai dernier, le jeune dealer qui vient de fêter ses 22 ans a été appréhendé par la police à bord d'une Mercedes C200. Les agents venaient d'être informés d'un agissement suspect à bord de la Mercedes.

Mourad y a été découvert avec 265 euros en différentes coupures, mais aussi avec 26 boulettes d'héroïne et deux balances de précision. Le jeune homme est rapidement passé à table : oui, il vend de la cocaïne et de l'héroïne depuis deux mois, se trouve également en séjour illégal et a pu compter sur Anthony pour lui prêter sa voiture en échange d'une boulette.



Ce mercredi matin, Mourad a réitéré ses aveux face à la justice. Anthony, lui, a jugé mieux de ne pas comparaître devant le tribunal correctionnel. « Il a été contrôlé le 13 janvier dernier, dans sa voiture, avec un dealer d'héroïne comme passager. Il a été en aveu de consommer les deux produits. Et le 18 mai, il était tellement en manque qu'il a accepté de prêter sa voiture en échange d'une boulette. Alors qu'il savait ce qu'allait faire le premier prévenu », estime le parquet.



Une peine de 2 ans (+ 3 mois pour le séjour illégal) est requise contre Mourad. Pour Anthony, c'est une peine de 15 mois de prison qui est sollicitée. En quelques secondes, Me Widart a plaidé un sursis simple pour son jeune client. Jugement fin de semaine.