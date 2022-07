Courcelles: retour du Gender Equality Festival les 12, 13 et 14 août

Cet été marque le retour des festivals aux quatre coins de la Belgique. Courcelles ne fait exception puisque L’Equality Festival fait son grand retour pour une troisième édition avec une affiche dont les maîtres mots sont fête, convivialité et encore fête.

L’Equality est un festival qui prône l’égalité à travers différentes thématiques, à la fois intergénérationnelle, interculturelle et l’égalité des genres. Il mettra en avant des stands d’associations œuvrant dans le domaine des discriminations, de la liberté et développant des actions de solidarité pour l’égalité. La scène de l’Equality accueillera aussi de nombreuses artistes féminines et Djettes.

Après le succès des deux premières éditions, qui ont rassemblé plus de 5.000 personnes en deux jours, la Commune de Courcelles, organise la 3ème édition du FESTIVAL "Gender Equality", sur le site de la rue Bronchain. En partenariat avec le Centre culturel la Posterie, le Comité des fêtes de Courcelles, et deux nouveaux partenaires : Paradise Events (organisateur de l’Holi Festival le samedi 13 août) et les Cowens Brothers (organisateur de la soirée année 2000, le dimanche 14 août).

Sur scène, se succéderont Magic System, Daddy K, Machinegun plays AC/DC (Cover AC/DC), Cowens Brothers, Mademoiselle Luna, ou encore Adixia.

Trois jours, trois ambiances pour le festival courcellois ! Le vendredi sera ponctué par des concerts principalement Covers de Pop et de Rock (AC/DC, Queen, Katty Perry), avec des groupes des plus réputés dans le domaine, et se clôturera avec, pour tête d’affiche, Magic System. Le samedi, préparez-vous à prendre des couleurs car le Holi Festival prendra place et accueillera les plus grandes pointures féminines de la scène électro avec Adixia, Meg Beg, ou encore Mademoiselle Luna. Le dimanche 14 août vous replongera quant à lui tout droit dans les années 2000 avec les Cowens Brothers, Daddy K ou encore Jean-Noël Hovinne qui viendront enflammer la scène.

©D.R.

"L'Equality est un festival prônant des valeurs fortes et qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est un véritable moment de joie et de partage pour tous. Il nous semblait particulièrement important de développer des festivités mettant à l'honneur l'Égalité des Genres, avec la participation de nombreuses artistes féminines. Cette année encore, de nombreux partenaires seront présents afin d'informer et sensibiliser à de grandes thématiques telles que la discrimination, ou encore la prévention à la santé, le tout dans une ambiance conviviale et festive," explique la bourgmestre Caroline Taquin. Et Joël Hasselin, échevine des Fêtes de poursuivre : "Le Festival Equality promet encore d'être une très belle édition. Après un long temps d'arrêt lié à la pandémie du Covid-19, je suis très heureux de pouvoir enfin annoncer le retour des festivités et la volonté de ressortir et se retrouver est au rendez-vous. Pour cette 3ème édition, nous avons tenu à offrir un jour de plus de fête. Le festival se tiendra donc non pas deux, mais trois jours, avec une très belle programmation avec entre-autres Magic System, venu tout droit de Côte d'Ivoire, Mademoiselle Luna et les Cowens Bothers ! L'événement est également tout public et tous pourront en profiter, grâce à un Line-up très diversifié tantôt électro, tantôt Rock ou encore avec le meilleur de la Pop. Les produits locaux seront également mis à l'honneur grâce à l'espace Foodtruck et détente."

Réservations : https://my.weezevent.com/equality-gender-festival