Enfin des travaux rue Tumelaire à Charleroi, le long du Palais de justice

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

La rue est dans un état lamentable: le chantier de rénovation s'ouvrira le 2 août et devrait durer trois mois.

Enfin: après des années de nids-de-poule et cahots dus aux pavés partiellement recouverts de pansements en tarmac, des travaux à la rue Tumelaire à Charleroi démarreront le 2 août prochain, sur le tronçon le long du Palais de justice, entre le boulevard Général Michel et le boulevard De Fontaine.

"Véritable point noir dans le réseau routier de la Ville Haute, la rue Tumelaire, dans son tronçon longeant le Palais de Justice, fait l'objet de réclamations depuis de nombreuses années. La chaussée y est constituée de différentes couches de tarmac qui recouvrent la chaussée historique en pavé. La nature du revêtement actuel et l'état de dégradation avancé de cette voirie nécessitent une rénovation en profondeur", précise l'Echevin des Travaux Eric Goffart (C+) dans un communiqué envoyé par la Ville.

Le chantier coûtera 282.000 euros et s'étalera sur trois mois (jusqu'à fin novembre, 80 jours ouvrables). Des déviations seront mises en place par le parc Reine Astrid (sud) et le boulevard Janson (nord). Après rénovation, il y aura de nouvelles plantations et une trentaine de places de parking.