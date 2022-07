Fontaine-l'Evêque: de nouveaux logements sociaux début 2023

Avec 131 logements sociaux inoccupés sur les 1023 que compte le parc du Foyer Fontainois certains citoyens fontainois avaient avancé une gestion douteuse. Le président du Foyer Fontainois, Gianni Galluzzo, a tenu à mettre les choses au clair. "Certes, il s'agit de 10 % de logements inoccupés mais en réalité nous sommes dans un vaste plan de rénovation des logements. 86 logements sont en cours de travaux , dont 34 qui feront l'objet d'une rénovation en profondeur. Ils seront remis dans le circuit début 2023. Les autres logements sont en cours d'analyse technique. Le plan de rénovation est prévu pour renforcer la salubrité et améliorer la performance énergétique. Il faut aussi savoir qu'en tant qu'administration, nous sommes soumis à des procédures strictes qui peuvent prendre un certain temps."

Le plan de rénovation est aussi accompagné d'un plan d'embellissement. Ce plan comporte le remplacement des ascenseurs, remplacement des boîtes aux lettres et installation d'une rampe avec accès pour les personnes à mobilité réduite, sécurisation du sas d'entrée, caméra de surveillance et rafraîchissement intérieur (peinture et vinyle). "Le plan d'embellissement est de 300.000 euros dont 220.000 euros de subsidiation. En plus d'effectuer des travaux favorisant l'accès aux PMR, l'aspect sécurité a aussi été pensé avec de nouvelles portes d'entrée avec des caméras à l'intérieur des sasses d'entrée. Le plan de rénovation est plus axé sur l'isolation."

Le but de ces travaux est aussi destiné à améliorer les performances énergétiques.

Les travaux de rénovation sont effectués grâce aux subsides provenant de la Société Wallonne du Logement.

A la rue des Crocheux est prévu un chantier de taille. Le Foyer Fontainois bénéficiera d’un nouveau bâtiment lui étant entièrement dédié. Cela permettra de libérer les locaux actuels et de leur rendre leur utilisation première. De cette manière, quatre logements seront à nouveau disponibles.

En plus d’un nouveau siège, sur le terrain communal de la rue des Crocheux, 15 appartements seront construits. Le budget pour l’ensemble du projet avoisine les 5 millions d’euros.