Gestion calamiteuse, lourdes pertes, absence de justificatifs: l’agence immobilière sociale de Charleroi à la dérive

La gestion calamiteuse de l’agence immobilière sociale de Charleroi a amené des pertes de plus en plus lourdes. Le dossier est aux urgences de l’été, après le licenciement du directeur en mai dernier.

C’est l’histoire d’un bateau qui prend l’eau depuis 10 ans et qui est prêt à sombrer. Déficit de gestion, absence de procédures de contrôle et de monitoring, défaut d’indicateurs de performance et depuis 2020, pertes récurrentes : l’agence immobilière sociale (AIS) de Charleroi qui fut longtemps un modèle inspirant fait désormais partie des exemples à ne pas suivre. L’audit budgétaire réalisé par le bureau Comase est explicite à ce sujet. Il pointe un mali de 226.000 euros en 2021, deux fois celui de 2020. Il étrille littéralement la qualité du management organisationnel et financier. Quant au réviseur d’entreprise chargé de valider les comptes, il a fait le choix de ne pas remettre d’avis faute de suffisamment de justificatifs. C’est dire l’état du foutoir.

"Il n'y a à ce stade aucune suspicion de fraude" assure d'emblée l'échevine de l'Urbanisme et du Logement Laurence Leclercq qui préside le conseil d'administration depuis juin 2019. Juste ce que le rapport final de la Comase transmis en mars dernier qualifie à mots couverts d'incompétence en (sic) "émettant de sérieux doutes sur la capacité de la direction à redresser la barre". Cette direction s'est laissé complètement déborder. Elle a perdu le fil de la rigueur. L'évolution du patrimoine immobilier en portefeuille n'y est pas étrangère. En 2013, il y avait une centaine de biens. On en est désormais au triple, 294 exactement.

Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point sans que l'on s'en aperçoive ? Le CA semble avoir accordé trop de confiance au directeur en place en lui octroyant dès son arrivée en 2013 les pleins pouvoirs de gestion. Une disposition qui a été prolongée sous cette mandature. Et puis, les bas de laine dont disposait l'AIS lui ont permis d'éponger les déficits discrètement.

Dès que l'échevine a pris connaissance des conclusions de l'audit, elle en a informé le CA qui a décidé illico de mettre fin au contrat de travail du directeur. Le licenciement est intervenu le 12 mai. "Dans le même temps, nous avons lancé une procédure de recrutement pour lui trouver une ou un successeur. Un jury a été constitué pour auditionner les candidats et établir un ranking. Le CA devait trancher dans sa séance du 8 juillet dernier", observe Laurence Leclercq. "Mais vu le nombre d'absents en raison des congés, le point a été reporté à notre séance du mois d'août."

Un travail de remise à plat et d’état des lieux s’impose en urgence : Où en est le contentieux avec les locataires ? Quels arriérés de paiement ? Quels travaux de rénovation sont-ils indispensables, avec quels coûts à charge des propriétaires ? On l’ignore. Selon l’échevine, il faut tout reprendre à zéro, remettre en ordre chaque dossier au cas par cas afin d’avoir une vision complète et objective. Ce sera le job du futur directeur.

Laurence Leclercq dit avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour établir la transparence sur la situation. "C'est moi qui ai suggéré au CA de commander un audit auprès d'une société indépendante", rappelle-t-elle. "Je l'ai fait en août 2020 un an après mon installation. Jamais une voix ne s'est élevée parmi les administrateurs, y compris PTB, pour formuler des propositions ou ordonner des mesures structurelles. Tout a ainsi toujours été approuvé à l'unanimité." Elle en conclut qu'il n'y a pas de faute politique dans son chef. "J'ai agi dès que je me suis trouvée en capacité de le faire."

Trente ans après sa création, il est temps que l’AIS soit à la mesure de la mission de service public que l’on en attend dans la première ville de Wallonie. Une mission pour laquelle elle reçoit des subsides.

L'échevine a repris temporairement à son compte la gestion quotidienne : "c'est moi qui paie les factures, qui les contrôle, qui établis les bons de commande et les fiches de salaire. Mais ce n'est pas mon job", insiste-t-elle. Son intérim tient des travaux forcés. Il est temps pour elle de passer la main.