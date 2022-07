La dernière boucherie artisanale du centre-ville de Châtelet ferme ses portes

C'est une véritable institution qui s'apprête à fermer ses portes. Dans le centre de Châtelet, la boucherie "Rôti de la Lande" va baisser son volet définitivement.

Après 23 ans à la tête de leur commerce, Anne et Vincent ont décidé de s'arrêter. Au fil des années, les artisans bouchers ont tous cessé leur activité. Ne restait plus que le "Rôti de la Lande", seule boucherie dans l'intra-ring.

Quand Vincent a repris le commerce il a aussi hérité de son prédécesseur du secret très bien gardé d'un rôti qui a contribué à faire sa renommée.

Bien que les conseils et les sourires y étaient offerts généreusement, le couple se retrouve à devoir faire des choix lourds de conséquences avec comme motivation leur qualité de vie. Les affaires aussi en ont pris un coup. La hausse des prix des matières premières ainsi que celle des énergies pèsent sur les épaules de l'artisan qui ne peut répercuter équitablement ces hausses sur ses produits. "Nous avons connu ces derniers mois une hausse incroyable du prix de la viande. Cela a un prix pour les pièces de viandes en tant que tel mais aussi un impact sur les préparations. Nous réalisons tout nous même et ne travaillons qu'avec des produits frais. Je comprends que chacun doit gagner sa vie mais au bout du compte c'est le portefeuille du consommateur qui souffre," explique Vincent. Et de poursuivre : "par exemple pour certaines préparations il me faut de la mayonnaise, quand en février mon seau de mayonnaise de 9,5 kg me coûtait 15 euros aujourd'hui, à peine 6 mois plus tard, je dois débourser 36 euros. C'est plus que le double. Pour l'huile j'en suis aussi à des centaines d'euros par mois quand elle ne fait pas partie des produits en pénurie."

Vincent et Anne sont aussi remontés contre les charges qu'ils leur sont imposés. Entre les cotisations sociales et les salaires du personnel ce sont des dizaines de milliers d'euros qui partent vers l'état chaque mois. Ils reconnaissent volontiers que la solidarité doit être un moteur dans la société mais s'insurgent contre les taxes que les indépendants doivent payer.

La recherche de collaborateurs de qualité est aussi pointée du doigt. "Nous avons du personnel qui arrive à l'âge de la pension et trouver de nouvelles personnes compétentes est très compliqué. Nous avons passé une annonce car nous avions besoin de renfort et pour finir la seule personne intéressée était une dame de 63 ans qui n'avait jamais fait de cuisine."

Bien entendu le couple d'artisans a bien pensé à remettre leur affaire mais là encore il y a eu des couacs. "Nous avions été contacté par deux personnes qui auraient bien souhaité tout racheter mais elles ont été bloquées par des prêts refusés. On leur demandait un apport incroyable alors que ces personnes souhaitaient juste commencer dans la vie. La boucherie est bien connue et la clientèle est fidèle pourtant."

Autre motif d'arrêt du commerce est la qualité de vie. "Nous travaillons tous les jours et nous souhaitons un peu lever le pied pour voyager."

Vincent et Anne seront toujours dans les parages car ils gardent leur sandwicherie et continueront à proposer des plats traiteurs ainsi que leur célèbre Rôti de la Lande.