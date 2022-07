Plaines à Charleroi: les PEPS font le plein

Les chiffres seuls prouvent déjà l'engouement jamais démenti pour les PEPS, les plaines éducatives de proximité saisonnières : cet été, ce sont 1198 enfants qui y sont inscrits, 375 de moins de 6 ans et 823 de plus de 6 ans. Ils se partagent, selon leur lieu d'habitation, entre dix plaines organisées, sur douze sites différents. Tout a commencé ce lundi 11 juillet, les moments de détente, de partage et de découverte se poursuivront jusqu'au 12 août inclus. "Nous mettons tout en place pour proposer aux enfants des activités épanouissantes qui stimulent leur créativité et le vivre ensemble. Pour nous, il s'agit aussi d'une véritable mesure sociale puisque ces nombreuses heures de loisirs sont accessibles, pour les enfants domiciliés dans l'entité, au prix de 4 € par jour, avec la soupe et les collations", explique l'échevine Julie Patte, qui revêt ici sa casquette de responsable de l'ATL, accueil temps libre.

D’ailleurs, la Ville continue à fournir de vrais efforts en matière de menus dans les PEPS : cette année, les enfants reçoivent deux collations quotidiennes, dont au moins un fruit par jour, parfois remplacé par un légume à grignoter et, sur le temps de midi, ils se voient servir une soupe de légumes frais. En matière d’activités, au-delà de tous les rendez-vous organisés au sein des PEPS (activités artistiques, compétitions sportives, moments ludiques), de nombreuses sorties sont également au programme, telles qu’une excursion au Lac de Bambois, la découverte du Labyrinthe à Durbuy, une chasse aux trésors avec l’application Totemus, un spectacle à La Maison du Conte, voire une journée au littoral.

Julie Patte conclut : "Nous essayons constamment d'améliorer le modèle, qui offre déjà un large panel d'activités qualitatives. Différents partenariats sont d'ailleurs mis en place comme avec la Province de Hainaut pour l'inclusion d'enfants à besoins spécifiques dans nos groupes, avec l'Observatoire de la Santé pour sensibiliser aux dangers du soleil ou avec l'intercommunale Tibi, pour ces ateliers centrés sur le zéro déchet".