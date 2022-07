Une "extrême violence": Laura a cru vivre ses dernières heures face à son compagnon qui la rouait de coups

« Quand il boit, il est violent. J'ai depuis le début de notre relation été victime de violence physique et morale. » C'est par ces quelques mots que la jeune mère de famille est revenue sur le calvaire vécu durant 5 ans avec Mohammed. Ce dernier, 30 ans, est depuis le 4 juin dernier emprisonné à Jamioulx et a fait l'objet d'une procédure accélérée pour comparaître ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Après une sortie en boîte de nuit, Mohammed reconnaît avoir eu « une réaction disproportionnée » en frappant à plusieurs reprises sa compagne. Laura a même cru qu'elle allait mourir. « C'est une voisine de l'immeuble qui a alerté la police en entendant des cris, des appels à l'aide et des pleurs. Quand elle a ouvert la porte, les agents l'ont découvert le visage ensanglanté, et en détresse importante », relate Me Brocca, l'avocat de la jeune femme. Selon ce dernier, sa cliente a été victime de coups à l'intérieur de la voiture et dans l'appartement. La substitute Pied parle même d'une violence extrême de la part de Mohammed en précisant que du sang a été découvert dans la voiture.



Une peine de 2 ans de prison est requise contre l'homme violent. Me Turk, à la défense, suggère la mise en place de conditions probatoires via une suspension probatoire du prononcé. « Il s'est énervé parce que la victime a passé un coup de fil à un autre garçon pour continuer la fête. » Jugement pour ce vendredi 15 juillet.