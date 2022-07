De peu, Maxime échappe à l'arrestation immédiate

Poursuivi pour une tentative de meurtre et un racket sur un mineur d'âge, Maxime purgera une peine de 6 ans de prison ferme.

Tout juste la vingtaine, Maxime devait se défendre de deux préventions de violence : tentative de meurtre et vol avec violence sur un mineur d'âge. Lors de ces deux scènes, le jeune homme a fait preuve d'une incroyable violence gratuite.



Le 10 mars 2021, Maxime et un ami ont attendu un mineur d'âge à la sortie de l'établissement scolaire. Les deux copains avaient chapeauté un plan pour parvenir à voler les 200 euros présents dans le portefeuille de l'élève. "Mon ami m'avait informé qu'il disposait de cette somme. Je devais créer une dispute en prétextant qu'il parlait avec ma copine pour lui prendre son argent", confirmait dans un calme olympien Maxime. Ce dernier a alors asséné un violent coup de pied au visage de l'étudiant, avant que des témoins n'interviennent pour mettre fin à l'agression.





Quatre coups de couteau

Maxime a également tenté de tuer Alain, le 23 janvier dernier, devant son domicile de Fleurus. Vers 3h30 du matin, après avoir fêté un anniversaire avec alcool et cannabis, Maxime et deux amis à lui ont tambouriné à la porte du domicile d'Alain. Ce dernier est bien connu du quartier pour être quelqu'un d'accueillant avec les jeunes, avec lesquels il n'hésite pas à boire un verre sous son toit. Maxime n'a pas apprécié que la victime ne vienne pas lui ouvrir la porte. Il a alors asséné quatre coups de couteau, notamment au cou et dans le dos d'Alain.

Deux peines de prison étaient requises, dont 5 ans pour la tentative de meurtre. Finalement, Maxime a écopé d'une seule et même peine pour les deux scènes de violence: 6 ans de prison ferme. L'arrestation immédiate requise par le parquet n'a pas été ordonnée.