Eté Divert’ : un festival de spectacles pour les petits et les grands

Du 23 juillet au 20 août, La Ruche théatre, le Marignan et le Poche accueilleront le public pour spectacles, des stages et des concerts.

Cet été, le retour d’Eté Divert’ se fait par la grande porte. En effet, le festival estival offre une programmation riche et diversifiée.

La plateforme Divertiscènes propose chaque année un festival mettant à l’honneur le divertissement sous toutes ses formes. Amateurs et professionnels se relayeront sur les scènes carolos pour offrir des divertissements conviviaux et familiaux.

Né en 2015, le festival Eté Divert’ avait, à l’origine, l’ambition de « garder vivant » certains lieux phares du paysage culturel carolo comme le Ruche Théâtre, le Théâtre Poche et le Marignan. Au fur et à mesure des années, il a évolué et son identité s’est affiné pour être aujourd’hui un festival incontournable.

Pour sa 6è édition, les missions n’ont pas changées et se sont même précisées. D’une part, pour le secteur culturel et artistique, c’est l’occasion de mettre certains culturels en avant, de créer des synergies entre artistes carolos et d’ailleurs, de leur proposer un soutien et une vitrine, de renforcer leur « boîte à outils » en termes d’autonomie dans leurs activités et de leur offrir un « laboratoire » pour leurs nouvelles créations.

D’un autre côté, ‘est aussi le public qui peut trouver une offre de spectacles et de divertissements durant la période estivale. Depuis le début, le festival a pour ambition à tous. Pour se faire, Eté Divert’ est partenaire d’Article 27. Une attention particulière est accordée aux enfants et adolescents issus des IPPJ, aux seniors, aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap.

Avec toujours ce panel de spectacles et de stages éclectiques, le but est d’une part de « relancer la machine », mais surtout de la relancer autrement. Les artistes prévus en 2020 et qui n’ont pu se produire à cause des restrictions dues aux conditions sanitaires liées à la crise de la Covid ont été recontactés, de nouveaux artistes ont été sollicités.

Le festival démarre en grandes pompes dès le 23 juillet avec une soirée d’ouverture à la Ruche Théâtre. Florence Mendez ouvre le bal suivie d’un concert d’Aurélien Belle Andy Kirk aux percussions. La particularité de cette soirée, outre les prix démocratiques pratiqués, est que le ticket d’entrée donne accès gratuitement à un spectacle du festival au choix. La soirée de clôture qui se déroulera le 20 août au Marignan est accessible gratuitement.

Entre les deux soirées, le public aura le choix entre les 22 spectacles proposés, 4 concerts, 9 stages et une expo photo dans des lieux aux atmosphères différentes.

Billetterie en ligne et programmation complète : www.divertiscenes.be