L'ADN sur l'arme ne suffit pas à condamner Nakib

La nuit du 19 au 20 décembre 2018, Coraline (prénom d'emprunt) a été traumatisée lorsque quatre auteurs, camouflés et armés, ont forcé le passage pour entrer au sein de son domicile. En réalité, il s'avère que les quatre courageux voleurs se sont trompés d'adresse et pensaient trouver 17 kilos de marijuana au domicile de la mère de famille, sans histoire...



Absent et jugé par défaut, Issa avait admis avoir véhiculé le petit monde la nuit des faits, avec sa propre Golf rapidement identifiée. Nakib, bien présent pour se défendre, niait toute participation à cette "opération commando" avortée... Pour le parquet, Nakib était celui qui tenait l'arme pour menacer la victime. Son ADN avait d'ailleurs été retrouvé sur l'arme.



Comme requis par le parquet, Issa a écopé de 40 mois de prison par défaut. Nakib, lui, a finalement obtenu son acquittement. Son explication (il avait précisé avoir joué avec l'arme dans un tout autre contexte) n'est pas dénuée de vraisemblance, selon le tribunal correctionnel. Sans oublier l'un des deux fils de la victime, qui avait confirmé à l'audience ne pas reconnaître la voix de Nakib à l'audience.