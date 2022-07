Les deux cousins ont bien braqué une pharmacie

Tous les éléments du dossier pointaient du doigt les deux cousins, originaires d'Italie. Mais le duo contestait toute implication dans le braquage d'une pharmacie, le 8 avril dernier à Thuin. Peu après 18h30, deux auteurs camouflés ont pénétré dans la pharmacie de la Ville Basse à Thuin. Le gérant et les employés ont été emmenés par l'un des auteurs dans le laboratoire à l'arrière de la boutique. Dans le même temps, le second suspect s'est emparé de la caisse. Les deux voleurs ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule gris.



À la sortie du commerce, une cliente a remarqué le comportement suspect des deux hommes. "Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a donné l'alerte à la police, en donnant une parfaite description de la voiture utilisée par les voleurs, la plaque d'immatriculation allemande et le chemin de fuite des suspects", précisait le parquet. Très rapidement juste après les faits, le véhicule a été pris en chasse par une patrouille de la police de Binche. Malgré les injonctions policières, le conducteur a clairement refusé de s'arrêter et tenté de fuir avant d'être contraint de le faire en débouchant dans une impasse.





Les deux prévenus interpellés dans la voiture

Salvatore et Roberto se trouvaient dans la voiture... L'un au volant, l'autre sur le siège passager. Pour la substitute Pied, le débat sur la culpabilité ne devait pas avoir lieu. Tout était dit dans le dossier et le duo était bien à l'origine des faits.

Une peine de 6 ans de prison avait été requise contre Salvatore, qui se trouvait en libération conditionnelle depuis 10 jours avant le braquage et qui a déjà été condamné à 10 ans de prison pour... des vols avec violence. Trois ans de prison étaient requis contre Roberto, le cousin, connu en Italie pour vols.

La défense avait joué la carte de l'acquittement pour les deux prévenus. En vain, puisque Salvatore écope de 4 ans de prison ferme. Roberto, lui, écope de 30 mois de prison avec un sursis simple pour ce qui excède 15 mois de prison. Le père de famille devra donc purger 15 mois de prison.