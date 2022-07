Logan devra se présenter au commissariat toutes les 48 heures

L'homme de 25 ans avait confirmé avoir frappé à deux reprises sa grand-mère, l'avoir harcelé et menacé avec des canettes de bière. Le jeune homme avait également reconnu une rébellion au commissariat de Fontaine-L'Evêque. Pour tous ces faits de violence, Logan a écopé de 30 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.



Avec un papa alcoolique et une maman toxicomane, Logan a été livré à lui-même. Heureusement, il a pu compter sur sa grand-mère pour être élevé. Mais depuis ses 8 ans, le petit-fils a développé une forme de dépendance à la boisson, et plus précisément à la bière. Aujourd'hui, il lui arrive de boire entre 10 et 25 cannettes. Mais Logan ne remerciait pas sa grand-mère à sa juste valeur...



À chaque fois, Logan s'énervait quand sa grand-mère refusait de lui donner de l'argent. "Quasiment tous les jours, il est ivre. Et la voisine entend fréquemment des cris et des pleurs", précisait le parquet pour encore plus démontrer la gravité de l'attitude du jeune prévenu. Ce dernier a tordu le doigt de la septuagénaire, lancé un rouleau d'essuie-tout ou menacé de lui lancer ses canettes de bière. Le 2 avril, au commissariat, Logan ne s'est pas laissé faire lors de la fouille avant la mise en cellule.



Le parquet avait requis une peine de minimum 2 ans de prison contre le jeune détenu, qui comparaîtra encore prochainement pour des coups et blessures sur la même victime. Durant 5 ans, Logan devra se trouver un domicile personnel, entamer un suivi thérapeutique, ne pas consommer d'alcool et mener une formation en gestion de la violence. Pour éviter le pire, Logan devra également se présenter toutes les 48h au commissariat tant qu'il vit au domicile de sa grand-mère.