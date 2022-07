Tibi sensibilise au tri dans les plaines de jeu

Des ateliers, des jeux et de la sensibilisation au tri des déchets, c'est ce que propose l'intercommunale de récolte de déchets TIBI à travers une grande tournée dans les plaines de jeu de sa zone étalée du 5 juillet au 12 août.

Les animateurs de Tibi avaient posé leurs coffres de jeux ce vendredi 15 juillet au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul. Durant tout l'été est proposé un nouveau jeu de sensibilisation à la réduction des déchets destiné aux enfants et aux jeunes inscrits dans les plaines de jeux et les centres aérés de toute la zone Tibi. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse d'une manière attractive, ludique et participative.

En participants à différents ateliers, les jeunes sont conscientisés à la quantité de déchets qu'ils produisent, et ce, pour les amener à une réflexion sur les solutions Zéro Déchet et gestes éco-citoyens qu'ils pourraient appliquer à leur échelle. Parmi ces animations un parcours à réaliser yeux bandés et, aidés par un compagnon, les jeunes doivent déposer les déchets dans la bonne poubelle. Au fil des épreuves, les groupes d'enfants récoltent des points leur permettant d'avoir le titre de « Super-héros » du Zéro Déchet. Durant 2h30, les enfants sont plongés dans l'univers des supers héros. L'Agence Tibi développe leurs super-pouvoirs et deviennent au fil des activités des super-héros du Zéro Déchet.

Ce grand jeu a pour objectif de remettre le déchet au cœur des activités des enfants et de les amener à utiliser leur acquis, voire à mieux comprendre l'importance des gestes éco civiques et du respect de la qualité du cadre de vie.

Au total, ce sont quelque 56 journées d'animations qui sont assurées par les étudiants jobistes de Tibi durant tout l'été. L'opération est conséquente puisqu'elle touche plus de 1.500 jeunes.

©NGOM (Pour faire une pause, tous se sont prêtés à une danse spécialement apprise pour l'occasion)

Dans le cas des huit "missions-ateliers" proposés à Montigny-le-Tilleul, il y a la volonté de poursuivre collectivement le projet communal débuté en 2018 en devenant commune Zéro Déchet. "Cette activité s'inscrit en droite ligne des opérations que nous menons depuis plusieurs années auprès de la population. Nous mettons par exemple des gobelets réutilisables à disposition des associations lors de leurs événements. Nous avons également distribué des boîtes et des gourdes.Le tri des déchets est aussi de mise dans la commune," conclut Nathalie Gherardini, Echevine de l'Ecologie.