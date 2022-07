Kiné et échevine, Wahiba est encore loin d’avoir tourné la page

Ce jour-là, rue Lambot, cette kinésithérapeute d'Aiseau, par ailleurs échevine des Sports, a ouvert son cabinet à ses premiers patients, comme son autre collègue ainsi qu'un médecin qui occupe aussi les lieux." Il a d'abord commencé à pleuvoir à l'intérieur, ce qui n'était jamais arrivé. Il pleuvait fort, mais la rue n'était pas inondée. Mais vers 10 h 30, l'eau avait monté à hauteur du pont Rouge et on a interrompu les consultations. "

Peu après, les inondations sont inévitables. À Presles, d'abord." J'ai alors suggéré à mes voisins de prendre leurs précautions. "Sage conseil :" La 3e digue des étangs avait lâché. Vers 13 h, il y avait 1,70 m dans le bâtiment, de plain-pied, qui abrite aussi mon domicile privé. "La force de l'eau est telle que des vitres implosent, des tables de massage sont projetées aux murs, au plafond." Tout était perdu, ou presque. "Puis la boue, mêlée d'hydrocarbures, a achevé le carnage. La vie de Wahiba, restée hors du bâtiment, ne sera pas menacée. Celle de ses voisins non plus :" Les gens du quartier se sont réfugiés aux étages. Il n'y avait pas le choix, il fallait tout abandonner. "

Si, dans les premiers temps, Wahiba s'est préoccupée de ses soucis personnels, elle n'a cessé de s'inquiéter de ses concitoyens." Elle a été admirable, assurant le lien avec les sinistrés ", explique Jean-Pierre Deprez." Je suis allée de maison en maison, chez les plus précarisés surtout, certains s'exprimant difficilement, hésitant à aller vers les autres. "Par la suite, Wahiba sera aussi très présente au centre de tri, pour gérer les dons. " Tous nous nous sommes dépensés sans compter, mais elle, sans son chez elle, n'a cessé de s'investir malgré cela ", confirme encore son collègue échevin." Le collège a été très uni ", souligne-t-elle encore.

Hébergée chez sa mère, avant de trouver un logement auprès de Sambre et Biesme, l'échevine a pu aussi réaménager un cabinet de kiné temporaire à Roselies. Mais à ce jour, elle est toujours loin de regagner ses pénates d'Aiseau… Elle estime être bien assurée professionnellement, mais une bataille d'expertises et de contre-expertises relatives au matériel notamment, retarde le dossier. Le bâtiment a déjà été nettoyé, dégagé, remis à nu, ses murs assainis. Mais il faudra ensuite espérer que les corps de métier et les matériaux soient disponibles." J'espère rentrer dans un an ", soupire-t-elle.