L'asbl Formidable ouvre sa vestiboutique à la Cité Parc

Déjà connue pour sa " Wash mobile " ou son école de devoirs, l'ASBL " Formidable " agit sur tous les fronts, depuis 2014, pour aider les Carolos les plus démunis. Le fondateur de l'ASBL, Faysal Abarkan, dévoile son nouveau projet :" Nous ouvrons une vestiboutique. C'est la convergence de deux constats qui nous y ont amené. D'abord, nous avons toujours reçu beaucoup de dons de vêtements, et si nous pouvions distribuer les vêtements pour hommes aux SDF, nous ne savions pas trop quoi faire des vêtements dames et enfants. Ensuite, nous avons appris que les locaux occupés par la Sambrienne, au bloc 8 de l'avenue du Chili, étaient libres. Nous avons donc décidé de louer les lieux ".

Cette vestiboutique ne proposera donc que des pièces textiles en seconde main, au prix le plus bas. Ce sont des bénévoles qui font tourner la structure, qui est ouverte à tout le monde, chaque samedi et chaque mercredi." Nous avons notamment reçu un soutien de la Fondation Roi Baudouin pour ce projet. Il s'agit d'une boutique de vêtements comme une autre, avec des rayons, des penderies et des cabines d'essayage. Mais tout le matériel est lui aussi de seconde main, pour montrer le bon exemple en matière de récup'et de réutilisation ".

Un autre local proposera des produits d’hygiène, d’entretien et des fournitures pour bébé. Mais cette boutique-là sera gérée avec le CPAS et uniquement accessible aux bénéficiaires sociaux.