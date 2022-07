Loisirs: les escape games, une offre variée en indoor et plein air

Une quinzaine de propositions sont désormais accessibles au public. CharleRooms est le premier opérateur à avoir mis en place un dispositif : c’était le cabinet de Maître Hembise au quai Rimbaud, un jeu d’évasion qui est en transformation pour permettre à ceux qui s’y sont essayés de le vivre dans une nouvelle formule. Il y a ensuite eu Kalikazan à la galerie Bernard, une aventure à vivre au frais en sous-sol, dans une totale obscurité.

L’idéal par les températures tropicales qui s’annoncent ! Et puis, l’entreprise a élargi sa gamme de produits et son rayon d’action, en s’associant à l’exploitant du Crocodile Rouge aux barrages de l’Eau d’heure. Petite escapade en extérieur dans le centre ville, pour des groupes de 80 à plus de 200 participants, petite et grande cryptide sur le site des lacs, sans oublier les mystères des lacs. Il y a enfin l’escape game apéro et la grande escapade qui reviendra cet été dans une double édition sur le thème de Retour vers le futur, le 20 août à la ville basse et le 24 septembre à Ville 2.

D’autres opérateurs ont développé leur offre : dans la rue Tumelaire et à la ville haute, Ludo Trotter propose deux escape games, autour de la mine et de la bande dessinée. Infos au 071/500.771 ou 0471/188.178. Quant au Bois du Cazier, il a lui-même conçu deux jeux pour les familles et visiteurs, l’un dans une galerie de charbonnage reconstituée, l’autre dans la loge où passaient les travailleurs de fond et de surface. C’est tous les mercredis et jeudi après-midi à partir de 13h. Temps approximatif de la partie : 45 minutes. Prix : 40 euros par escape game pour quatre personnes (en ce compris les enfants) incluant le prix d’entrée du site, et 70 euros pour les deux escape games. Réservations par mail à : escapegame@leboisducazier.be