Flop wallon: pas assez de candidats pour le biomonitoring autour des broyeurs à métaux

Vu le manque d'inscriptions, le recrutement de volontaires pour la campagne de biomonitoring à proximité des broyeurs à métaux va devoir se poursuivre. Cette campagne était censée s'achever le mois dernier, mais comme vient de l'indiquer la ministre en charge de l'Environnement Céline Tellier dans une réponse écrite au député PS Maxime Hardy, "Le protocole de l'étude pourrait évoluer si le nombre espéré de candidats ne devait pas être atteint."

Pour mémoire, c'est en octobre dernier, voici neuf mois déjà, que le gouvernement avait chargé l'Institut Scientifique des Services publics (ISSeP) d'évaluer les niveaux d'imprégnation des riverains des sept sites d'exploitation actifs au sud du pays, dont trois en région de Charleroi, à Marchienne-au-Pont, Châtelet et Courcelles. Selon la ministre, "Divers moyens et canaux de communication ont été mobilisés. Ils n'ont à ce jour pas permis de constituer des échantillons suffisants, cela en raison de deux difficultés majeures: d'une part le fait de viser une population réduite vivant dans des zones bien délimitées, et d'autre part s'agissant d'adolescents mineurs d'âge, d'obtenir à la fois le consentement des jeunes et de leurs parents."

Dans ce cadre, une réflexion a été initiée afin de dégager des pistes de solution permettant malgré tout la poursuite de l'étude sur base des volontaires inscrits. "Ces pistes ont été discutées avec le comité scientifique lors d'une réunion en date du 29 juin" , indique Céline Tellier. Si la ministre confirme le maintien de l'ensemble du dispositif, elle annonce que la question de la recherche a évolué: "Si l'objectif quantitatif de volontaires n'est pas atteint, le biomonitoring portera sur l'imprégnation de la population vivant non plus autour d'un broyeur spécifique, mais d'un broyeur quelconque" , ce qui fera obstacle à une étude détaillée de l'effet de l'éloignement à la source sur le niveau d'exposition, et du lien potentiel entre l'exposition aux poussières intérieures et les imprégnations. Une évaluation beaucoup moins fine en résumé.

Les candidatures restent ouvertes jusqu’à̀ la phase de prélèvement. Cette dernière phase doit être organisée à la rentrée de septembre, au plus tard en octobre.

Dans une question d'actualité posée voici trois semaines, le député Maxime Hardy se référait à un rapport alarmant de l'agence européenne de l'Environnement. Ce rapport avançait en effet que 10% des cancers étaient potentiellement liés à une forme de pollution, qu'elle soit de l'air, des sols ou d'une autre nature. De quoi justifier des investigations poussées.