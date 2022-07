Le pari risqué du député Maxime Hardy: il veut faire découvrir les coulisses du parlement dans une websérie

Se mettre en scène peut être risqué: on plait, on laisse indifférent ou on risque de se rater. Mais Maxime Hardy est confiant pour sa mini websérie: "il est important de mobiliser tous les moyens pour recréer des liens, dans une période de défiance à l'égard du monde politique".

Comme souvent depuis son arrivée au Parlement wallon, le jeune député PS Maxime Hardy cherche - à côté de son travail parlementaire et au conseil communal de Charleroi - à toucher un nouveau public en passant par les réseaux sociaux. Live "Gaming", TikToks, tout est bon pour "toucher celles et ceux qui fréquentent assidûment les réseaux sociaux".

Cet été, il s'est lancé un nouveau challenge: une mini websérie de 5 épisodes, où il prévoit de montrer les coulisses du Parlement. "Sur un ton volontairement décalé", insiste-t-il. Il se mettra en scène comme "enfermé" au parlement après la dernière session parlementaire avant la trêve estivale. "Plongé dans mes dossiers, je me suis laissé piéger par le temps. Enfermé dans le bâtiment Saint-Gilles à Namur, je vais donc y passer tout l'été."

"Dans une période de grande défiance à l'égard du monde politique, il est important de mobiliser tous les moyens pour recréer des liens entre le citoyen et les institutions démocratiques", dit-il. "J'en profite d'ailleurs pour inviter celles et ceux qui le souhaitent à venir visiter le Parlement dès la rentrée. Je leur ferai découvrir notre institution, et j'espère que ça leur donnera envie de s'intéresser de plus près encore à la vie politique de notre région. Je suis convaincu qu'il faut réenchanter notamment les plus jeunes d'entre nous à la chose publique."

> "Max'Summer Adventure", chaque semaine du 22 juillet au 19 août sur ses réseaux sociaux (@Maximardy)