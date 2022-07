On a testé "Vilain", le nouveau restaurant de Mont-sur-Marchienne dans un cadre incroyable

Charleroi, la ville la plus laide du monde, vraiment? Parce qu'à Mont-sur-Marchienne, à quelques minutes en voiture du centre-ville de Charleroi sur l'avenue Paul Pastur, le restaurant "Vilain" vient d'ouvrir ses portes. Et c'est tout sauf laid.

Le bâtiment des années vingt, affublé d'un gigantesque "La Closerie" sans qu'on sache trop d'où vient exactement ce nom, a abrité La Main à la Pâte, un resto italien, avant d'être repris par le chef Antoine Château et sa compagne Margaux Balériaux. Après quelques marches à dévisager une façade impressionnante, on arrive dans l'entrée du restaurant où une verrière fait puits de lumière.

©Pryzm/Vilain

On est accueilli par le chef, en plein rush, qui fait signe à l'arrière pour qu'on vienne nous assoir. Mais dans l'espace principal, haut de plafond et équipé d'un encorbellement (bow-window) qui peut accueillir plusieurs tablées, l'ambiance est calme... très calme. Il est 19h30, sommes-nous les seuls clients? Absolument pas: couples, familles ou amis ont pris place sur la terrasse ou dans le jardin, à l'arrière, où des tables sont dressées. Au milieu d'arbres, arbustes, où on a vu flâner deux chats. Une demi-heure plus tard toutes les tables étaient prises, ou presque.

Niveau menu, le restaurant se targuait de proposer des plats "vilains", du nom donné aux paysans libres (par opposition à serf). On n'était pas trop sûr d'à quoi s'attendre, et vu que le menu change toutes les semaines difficile de recommander des plats spécifiques, mais c'était très agréable. Lors de notre passage, on nous a proposé des assiettes à se partager, façon tapas. On nous a recommandé cinq plats pour deux, on en a pris sept et on est ressorti le ventre un peu trop plein: on aurait dû écouter la patronne et ses conseils, qui ont aussi été très bons sur le vin - rouge - pour accompagner le tout jusqu'au dessert.

©Garance Wauthier - @happy_curieuse

On a commencé par un carpaccio de chou rave aux groseilles (8€), où menthe et huile se mélangeaient à la perfection, une burrata accompagnée de concombre et d'une sauce citron/gingembre (13€) rafraîchissante et délicieuse et un tartare de thon rouge à la pastèque et à la coriandre fraîche (15€) - un mélange d'autant étonnant qu'il fonctionne à la perfection. Curieux, on a ensuite enchaîné sur des coquillages Amandes de mer gratinées au chorizo et parmesan (11€), plutôt fins avec un goût d'Espagne mais qui nous a moins plu, des fleurs de courgette farcies au chèvre (12€) où le miel et le thym donnaient un coup de peps au palais, et des falafels fondants accompagnés d'une sauce yaourt-menthe (11€) du plus bel effet. On a fini, toujours par curiosité, par des fèves de marais et du magret de canard séché (13€), et c'était aussi bon que le reste.

©Garance Wauthier - @happy_curieuse

La part de fondant accompagnée d'une boule de glace a permis de finir le vin et le repas. Bref: on a bien (trop) mangé, et on reviendra. Le chef, alias "Nounou", a visiblement bien appris dans ses précédentes expériences à La Rochelle, l'île de Ré, Paris, au Cambodge et à Bruxelles: le résultat à "Vilain" à Mont-sur-Marchienne est, à notre avis, convaincant. La note, apéro-vin-dessert compris, est plutôt dans la tapée haute des restaurants carolos. Mais quand on aime, on ne compte pas.

> https://www.vilainrestaurant.be/