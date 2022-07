Aide aux personnes fragilisées: où trouver de quoi affronter la vague de chaleur?

Différents acteurs du secteur associatifs proposent de l’eau et de la crème solaire pour se protéger.

C'est ce mardi que sont annoncées les plus fortes chaleurs. Si des records ne sont pas battus, ils seront peut-être égalés.

Si les conseils (une bonne hydratation et se mettre à l’ombre) vont de soi pour bon nombre de personne, ce n'est pas toujours pareil pour les personnes en grande précarité - dont les sans domicile fixe (SDF).

Pour aiguiller ces personnes qui n’ont pas un accès à un abri ou à un point d’eau, un document a été élaboré afin de trouver en un coup d’œil les endroits offrant de l’eau, des toilettes, de la crème solaire, des soins ou encore l’opportunité de prendre une douche. Les différents services proposés sont représentés par des dessins, avec l’endroit où il est possible de les trouver.

Au-delà de ces aides, disponibles dans des endroits définis à des heures également définies donc, des travailleurs sociaux distribuent du matériel de protection et de confort comme de la crème solaire, des casquettes et des sous-vêtements directement en rue et dans les abris.

Ces mesures ont un double objectif : prévenir et réduire les risques liés à une vague de chaleur auprès des personnes en grande précarité et particulièrement fragilisées.

Il est aussi vivement conseiller de veiller à bien s’hydrater et de se rafraîchir autant que possible. Se protéger des rayons du soleil en restant à l’intérieur est aussi conseillé. En cas de malaise, coup de chaud et étourdissement, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.