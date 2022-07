Le nouveau Grand Hôpital de Charleroi ouvrira en juin 2024

La pandémie de covid-19 ne semble pas avoir trop impacté le planning de construction du nouveau Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) sur le site des Viviers à Gilly. Dans son dernier rapport d'activité, l'institution confirme le maintien de la date d'ouverture en juin 2024. Dans le courant de la première semaine, l'ensemble des patients auront été transférés vers le complexe hospitalier flambant neuf.

L’amorce des aménagements intérieurs a lancé le compte à rebours : le gros œuvre extérieur a continué avec la pose des briques de parement de façade de couleurs noire et blanches ainsi que des châssis, une opération qui se poursuit. Simultanément ont débuté l’installation du chauffage, de la ventilation, des sanitaires, de l’électricité, des chapes et du carrelage.

Un audit a identifié les besoins de signalisation pour faciliter les déplacements au sein des bâtiments. Pour familiariser le personnel à la configuration des lieux et au regroupement des activités par pôles de soins, des visites guidées sont régulièrement organisées. "Dans le futur GHdC, l'ambition est de proposer des repas chauds à la carte, adaptés aux goûts et aux besoins nutritionnels des patients", indique encore le rapport. Cette flexibilité impose une refonte profonde de l'organisation des cuisines et du fonctionnement des unités de soins. Inscrit dans la transition durable, le projet immobilier fait la part belle à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la réduction de l'empreinte écologique. A l'issue d'un appel à candidatures lancé en mai 2021, l'entreprise Tasty active dans de nombreux hôpitaux a été retenue pour exploiter les 1400 mètres carrés de surfaces commerciales : il est prévu de créer une supérette d'alimentation, une brasserie, un tea-room et un espace librairie-carterie.

Comme on le sait, l'achèvement de la ligne de métro Est et son prolongement jusqu'aux Viviers a été intégré dans le plan de relance européen de la Wallonie. La mise en service de cette extension viendra après l'ouverture de l'hôpital, elle est prévue en 2026. Pour la reconversion de la clinique Notre Dame en bordure de l'intra-ring, le GHdC a fait appel à l'expertise du consultant Antares, spécialisé dans les soins de santé. "Ce site est appelé à devenir le point d'ancrage en centre-ville de l'institution", lit-on dans le rapport. Un centre de consultations y sera établi, la quasi-totalité des spécialités y seront présentes. Il abritera aussi l'hôpital de jour psychiatrique de Sainte Thérèse, l'unité de réadaptation ambulatoire, les différentes ASBL médico-sociales et un lieu d'accueil et d'hébergement pour des patients en semi-autonomie, avant leur retour à domicile. Un accord avec le groupe Thomas & Piron est intervenu

pour la reprise de Saint Joseph, de Reine Fabiola et de l’IMTR. Quant au site de Sainte Thérèse, il sera cédé à la HelHa qui se trouve déjà sur place et étendra ses activités. Des soignants et paramédicaux y seront formés.

La reprise d’activité de 2021 sous la loupe

La reprise de 2021 n’a pas permis de rattraper la perte d’activité liée à la crise sanitaire : sur les sites hospitaliers du Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), la grande majorité des indicateurs ont connu une baisse par rapport à l’année de référence de 2019. Une diminution qui a varié entre près de 15% pour l’occupation des 1154 lits tombée de 65 à 55%, à 4,7% pour la durée moyenne des séjours en passant par 10,4% pour les admissions dont le nombre a atteint 30.142, contre 33.652 deux ans plus tôt.

Quelques rares activités médicales connaissent pourtant des augmentations de fréquentation : c’est le cas notamment des dialyses, dont le volume a littéralement explosé à domicile ! En 2021, les consultations médicales sont reparties à la hausse par rapport à l’exercice précédent : mais les 478.626 rendez-vous comptabilisés sont restés en dessous du quota de plus d’un demi-million (503.250) de 2019. Ce qui est resté stable, c’est le nombre d’équivalents temps plein. Il s’établit à 2779 pour un total de 4.024 salariés auxquels s’ajoutent 693 prestataires indépendants, soit plus de 4700 travailleurs. Quelques chiffres des services de support aident à prendre la mesure de l’activité : plus de 8,4 millions d’appels téléphoniques internes et externes ont été passés pour 4,4 millions de mails reçus et envoyés. Le dispositif de cybersécurité a identifié 877 virus et quelque 376.000 spams. Chaque jour, 1773 repas ont été servis aux patients. La bonne nouvelle, c’est que l’exercice 2021 s’est clôturé sur un résultat net positif de 6,4 millions d’euros