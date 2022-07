Les lois de la physique ont eu raison de Mohamed

Le 7 mai dernier, un jeune homme qui sortait de chez lui a été accosté par le jeune voleur, 19 ans seulement ! Et ce dernier avait une idée bien précise derrière la tête : dérober la chaîne en or du baptême de la victime. Mohamed a donc usé de croche-pieds, mimé un check pour passer son bras autour du cou de la victime afin de lui dérober sa chaîne.



Mohamed avait reconnu la matérialité des faits. En fait, il avait admis avoir pris la chaîne en or "tombée au sol", selon lui, mais niait toute forme de violence ou de menace pour y parvenir. Pour convaincre la justice, Mohamed défiait même les lois de la physique en osant faire croire que la chaîne n'était pas fermée et qu'elle pendait sur l'épaule de la victime.



Le tribunal correctionnel de Charleroi n'a pas été dupe et a relevé, lors du jugement, le caractère "totalement invraisemblable" de l'explication fournie par Mohamed. Une peine de 18 mois de prison, avec un sursis simple de 5 ans, a été prononcée.