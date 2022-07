Oui, prêter sa Mercedes à son dealer contribue à "faire tourner le business" d'après le tribunal

Anthony, jugé par défaut, l'a appris à ses dépens en écopant d'un an de prison. Il avait prêté sa Mercedes à Mourad, dealer de cocaïne et d'héroïne, qui s'en sort lui avec un sursis.

Le 18 mai dernier, le jeune dealer à peine âgé de 22 ans a été appréhendé par la police à bord d'une Mercedes C200. Les agents venaient d'être informés d'un agissement suspect à bord de la voiture.

Mourad y a été découvert avec 265 euros en différentes coupures, mais aussi avec 26 boulettes d'héroïne et deux balances de précision. Le jeune homme a rapidement admis l'incontestable: oui, il vend de la cocaïne et de l'héroïne depuis deux mois, se trouve également en séjour illégal et a pu compter sur Anthony pour lui prêter sa voiture en échange d'une boulette.



Anthony, lui, était tellement en manque qu'il a accepté de prêter sa voiture en échange d'une boulette à Mourad. Résultat: il a contribué au business illicite du dealer en lui fournissant son véhicule pour les transactions.



Le prêteur de voiture écope d'un an de prison. Le dealer est condamné à 2 ans de prison, avec un sursis simple de 5 ans.